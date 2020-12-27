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أخبار العالم

العراق معرض لخطر الظلام وانقطاع الكهرباء بسبب إيران

الأحد 27/ديسمبر/2020 - 05:27 م
صدى البلد
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حسام رضوان
حذرت وزارة الكهرباء العراقية من أن المدن العراقية، بما في ذلك بغداد، معرضة لخطر انقطاع التيار الكهربائي بسبب تراجع صادرات الغاز الإيراني.

وبحسب إذاعة "راديو فردا"، يزداد الاستهلاك المحلي من الغاز الإيراني بشكل حاد في مواسم البرد من العام وتتوفر كمية غاز أقل للتصدير. كما تراجعت إمدادات الغاز الإيراني إلى العراق في الشتاء الماضي. كان العراق غير قادر على دفع ثمن واردات الغاز من إيران لعدة سنوات بسبب العقوبات الأمريكية.

أعلنت وزارة الكهرباء العراقية، الأحد، أن حجم الغاز المستورد من إيران انخفض من 50 مليون متر مكعب إلى خمسة ملايين متر مكعب يوميا خلال الأسبوعين الماضيين.

وقال البيان إن إيران تريد خفض حجم الغاز الذي يصل حتى ثلاثة ملايين متر مكعب يوميا.

قال أحمد موسى، المتحدث باسم وزارة الكهرباء العراقية، إنه مع الانخفاض الحاد في واردات الغاز من إيران، انخفض إنتاج الكهرباء في البلاد بمقدار 6650 ميجاوان.

يصل استهلاك الكهرباء في العراق إلى 19 ألف ميجاوات، لكن البلد ينتج حاليًا 11 ألف ميجاوات فقط.

ذكر مسؤولون في الجمهورية الإسلامية مرارًا وتكرارًا في السنوات الأخيرة أن ديون العراق بمليارات الدولارات تراكمت بسبب واردات الغاز من إيران.
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