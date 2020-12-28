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برلمان

قانون الإيجار القديم.. وكيلة الشيوخ لـ صدى البلد: نسعى لفض الاشتبالك بين المالك والمستأجر بالتعاون مع مجلس النواب

الإثنين 28/ديسمبر/2020 - 09:01 ص
النائبة فيبي فوزي
النائبة فيبي فوزي - وكيلة مجلس الشيوخ
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عبد الرحمن سرحان
قالت النائبة فيبي فوزي، وكيل مجلس الشيوخ، إن المجلس ينتظره العديد من الملفات والمهام التي يتطلع جميع الأعضاء للانخراط في مناقشتها، بما يتمتعون به من خبرات متنوعة و تخصصات تكاد تغطى شتى مناحي الحياة، مشيرةً إلى إن البعض بالفعل بدأ في إعداد طلبات للمناقشة في مجالات بعينها يرى أنها ذات أولوية. 

وأضافت "فوزي"، خلال حوار خاص لـ "صدى البلد"، أن مجلس الشيوخ أمام بعض التشريعات العاجلة التي عليه بحثها حتى تستوفي المناقشة قبل عرضها على مجلس النواب، وفي مقدمة ذلك على سبيل المثال قانون المجالس الشعبية المحلية التي يجب أن يتم انتخابها مباشرة بعد إقرار القانون الخاص بها، كذلك قانون الأحوال الشخصية الجديد والذي لم يتسع الوقت أمام مجلس النواب لمناقشته في الفصل التشريعي المنقضي.

وأشارت إلى أن هناك أيضا تعديلات تشريعية ينتظرها المواطن في مجالات الإسكان مثل قانون العلاقة بين المالك والمستأجر في الوحدات السكنية القديمة، أيضا في قانون الاستثمار، و المناطق الصناعية، وغير ذلك الكثير مما سيحظى باهتمام أعضاء المجلس.

وتابعت: فضلا عما سيحول إليه من تشريعات سواء من رئاسة الجمهورية أو مجلس النواب الجديد، أو ما يتصل بخطة التنمية الإجتماعية و الاقتصادية حسب ما ينص قانون المجلس
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