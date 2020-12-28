"مستثمري مرسى علم": كورونا تسببت في إغلاق 95% من فنادق المدينة

عقدت جمعية مستثمري مرسى علم برئاسة طارق شلبي، اجتماعا بحضور أعضاء مجلس الإدارة لبحث عدد من الموضوعات المهمة بالمدينة السياحية.





وقال الدكتور عاطف عبد اللطيف، عضو مجلس إدارة جمعية مستثمري مرسى علم، وأحد المشاركين بالاجتماع، في بيان، الاثنين، إن الاجتماع ناقش عددا من الموضوعات، ومنها ازمة تكلفة الكهرباء الباهظة ومشاكل الطيران في توفير رحلات وأسعار مناسبة لتنشيط السياحة الداخلية، وكذلك تشكيل لجان نوعية داخل الجمعية للمساهمة في حل مشكلات السياحة بمرسى علم.





وأشار د. عاطف عبد اللطيف الى ان هناك العديد من التحديات التي تواجه السياحة في مرسى علم ومنها بحث آلية حصول فنادق مرسى علم على مستحقاتهم لدى الشركات السياحية المصرية المستجلبة للسياحة الخارجية و تسوية مستحقات تلك الشركات لدى الفنادق وتقدمت الجمعية بمقترح التأمين ضد عدم السداد في المستقبل.





واكد د. عاطف ضرورة معاملة مدينة مرسى علم معاملة خاصةً لأنها منطقة لها بعد جغرافي ذو طبيعة خاصةً وكذلك لابد من مساندة المدينة من قبل الحكومة من خلال توفير التمويلات اللازمة من البنوك طبقا للمبادرات السياحية ولكن مع تيسير الاشتراطات حتى تتمكن الفنادق من عمليات الاحلال والتجديد واستكمال المنشآت في ظل ظروف كورونا القاسية التي تسببت في اغلاق قرابة ٩٥٪؜من الفنادق العاملة هناك حيث يوجد في مرسى علم ٧٢ قرية سياحية وفندق يعمل منها ٤ فقط .





وشدد على ضرورة تأجيل المستحقات الحكومية على السياحة ومساعدة الفنادق في الحصول على مستحقاتها المتأخرة لدى منظمي رحلات السياحة وكذلك تقديم مبادرات وعروض قوية بالتنسيق بين المستثمرين والحكومة لتنشيط السياحة الداخلية مع تنظيم رحلات طيران بأسعار مناسبة وتوفير عدد مناسب من الرحلات اسبوعيا .





واشار د. عاطف الى وجود عدد من المشاكل الاخرى التي تؤثر على السياحة بمرسى علم ومنها الرسوم والاشتراطات المفروضة على التراخيص وتعدد الجهات الرقابية على السياحة من بيئة وكهرباء وحماية شواطئ وغيرها حتى انه اصبح غير مسموح باعادة دهان الشماسي على الشاطئ بدون موافقة حماية الشواطئ.





ونوه د. عاطف الى أن المنافسة غير الشريفة من قبل بعض الفنادق في ضرب الاسعار تؤثر بالسلب على السياحة ودخلها بشكل خاص والموازنة العامة بشكل عام ولابد من ايجاد تشريع يجرم المضاربة في الاسعار الذي يضر كل الناس ويفيد منظمي الرحلات بالخارج فقط.

واوضح د. عاطف عبد اللطيف ان قرابة ٩٠٪؜ من الفنادق في مرسى علم تعتمد على السولار لتوليد الكهرباء وبالتالي لا توجد مديونيات متأخرة على الفنادق لان السولار يتم دفعه مباشرة ومنه نوفر الكهرباء والمياه وتبلغ تكلفة الميجا الواحدة من الكهرباء مابين ٢٥٠ الى ٣٠٠ الف شهريا وهذا امر صعب تحمله حاليا ولابد من ايجاد حل لتكلفة توصيل الكهرباء المقررة حاليا التي يتحمل فيها الفندق الواحد قرابة ٣.٥ مليون جنيه للميجا الواحدة من الكهرباء.

ودعا د. عاطف الى اهمية وقوف الدولة بجانب مدينة مرسى علم بمنحها مزيدا من التيسيرات والاعفاءات من المستحقات الحكومية او تأجيلها بدون فوائد حتى تستطيع الاستمرار والعمل حيث انها توفر فرص عمل كبيرة وتحقق رقما كبيرا في الاقتصاد القومي.

واكد عاطف عبد اللطيف ان الدولة ممثلة في الحكومة تتخذ اجراءات قوية لدعم السياحة ونحتاج الى تفعيلها بشكل اكبر مؤكدا ان المنافسة خلال الفترة القادمة ستكون قوية في ظل المشروعات السياحية التي تنفذها بعض دول الجوار ويجب ان نكون مستعدين لها من الان.