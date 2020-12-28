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فن

رامي وحيد لـ صدى البلد: الطفلة ريم عبد القادر خليفة فيروز.. فيديو

الإثنين 28/ديسمبر/2020 - 12:16 م
رامي وحيد
رامي وحيد
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شروق سلامة
توقع الفنان رامي وحيد أن يحقق فيلم "ريما" الذي تم طرحه للعرض بدور العرض السينمائي قبل أيام نجاحا كبيرا، معربا عن ثقته في صناع الفيلم، تمثيلا وتأليفا وإخراجا.

وأثنى رامي وحيد في تصريح لـ صدى البلد،على أداء بطلة الفيلم الطفلة ريم عبدالقادر التي حققت نجاحا لافتا في الفترة الأخيرة، ضمن أحداث مسلسل "ما وراء الطبيعة"، الذي حقق نجاحا كبيرا ونسب مشاهدة عالية.،واصفا الطفلة ريم بأنها "خليفة الفنانة فيروز".

وعن الإجراءات الاحترازية لموجهة فيروس كورونا، قال رامي وحيد إنه يكره التباعد الاجتماعي، ولكنه "شر لابد منه" لحمايتنا من هذا الفيروس اللعين.

كان احدث ظهور للفنان رامى وحيد، فى حفل ختام مهرجان القاهرة السنيمائى الدولي، لأول مرة بعد تعرضه لحادث منذ فترة، وخطف الأنظار برقصاته المتميزة على السجادة الحمراء. 

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