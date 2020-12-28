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حوادث

الحكم على متهمين في قضية خلية داعش النزهة 30 ديسمبر

الإثنين 28/ديسمبر/2020 - 12:30 م
صدى البلد
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أحمد مهدي
قررت الدائرة الخامسة إرهاب بمحكمة جنايات القاهرة المنعقدة بمجمع طره حجز محاكمة متهمين بخلية داعش النزهة في القضية رقم 179 لسنة 2020 النزهة والمتهمين بحيازة مفرقعات، والانضمام لتنظيم داعش، في القضية المعروفة بخلية "داعش النزهة"، لجلسة الأربعاء المقبل الموافق 30 ديسمبر.

تعقد الجلسة برئاسة المستشار محمد سعيد الشربيني وعضوية المستشارين علي حسن عمارة وسعد الدين سرحان وسكرتارية ايمن القاضي واحمد مصطفى.

كانت قد اتهمت نيابة أمن الدولة العليا برئاسة المستشار خالد ضياء الدين المحامي العام الأول للنيابة المتهمين عبد الله عبد الرؤوف أحمد علام "محبوس"، عامل، وحسام عزام محمد مرسى، مدرب كمال أجسام، بأنهما خلال الفترة من عام 2013 وحتى 28 ديسمبر 2015، بدائرة قسم شرطة النزهة أسس المتهم الأول جماعة إرهابية تعتنق أفكار تنظيم داعش الإرهابي، وانضم لها المتهم الثاني وحازوا المتهمين مواد مفرقعة لتحقيق أغراض وأهداف الجماعة الإرهابية المنضمين اليها والتي تعمل علي تهديد واستقرار البلاد وتخريب الممتلكات العامة والخاصة واستهداف رجال الامن من الداخلية والقوات المسلحة.
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