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بين الناس

معندناش خدمات أساسية.. أحد سكان الحي 31 بالعاشر من رمضان يستغيث

الإثنين 28/ديسمبر/2020 - 01:16 م
صدى البلد
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احمد قطب
أرسل القارئ أحمد عبد الوهاب شكواه لخدمة بين الناس بموقع صدى البلد متضررا من نقص الخدمات الأساسية مثل المسجد والمدرسة.

وقال عبد الوهاب في شكواه نعاني نحن سكان الحي 31 بالعاشر من رمضان من نقص الخدمات الأساسية حيث ينقص المنطقة  مسجد ومدرسه ومركز طبي وهي خدمات أساسية جدًا من المنطقي إنها تكون موجودة وفعاله لخدمة أهالي الحي وده طبعًا قبل التسليم عشان نشجع المستلمين لشقق الإسكان إنهم يستقروا بالحي.

وطالب الاهتمام بمحدودي الدخل وتوفير الخدمات الأساسية للمعيشة لتوفير حياة كريمة لهذه الفئة الكبيرة من المواطنين.

ويقدّم موقع "صدى البلد" الإخباري، خدمة بين الناس حرصا منا على التواصل مع القارئ وإيمانًا منا بأن الرسالة الصحفية الأهم التي يحملها الموقع هي خدمة المواطن والعمل على إيصال صوته للمسئولين والمتابعة المستمرة للوصول إلى حل، يأتي ذلك من خلال الخط الساخن 5731 و01025555056 أو من خلال رقم واتساب 01006735360
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