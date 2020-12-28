معندناش خدمات أساسية.. أحد سكان الحي 31 بالعاشر من رمضان يستغيث

أرسل القارئ أحمد عبد الوهاب شكواه لخدمة بين الناس بموقع صدى البلد متضررا من نقص الخدمات الأساسية مثل المسجد والمدرسة.





وقال عبد الوهاب في شكواه نعاني نحن سكان الحي 31 بالعاشر من رمضان من نقص الخدمات الأساسية حيث ينقص المنطقة مسجد ومدرسه ومركز طبي وهي خدمات أساسية جدًا من المنطقي إنها تكون موجودة وفعاله لخدمة أهالي الحي وده طبعًا قبل التسليم عشان نشجع المستلمين لشقق الإسكان إنهم يستقروا بالحي.





وطالب الاهتمام بمحدودي الدخل وتوفير الخدمات الأساسية للمعيشة لتوفير حياة كريمة لهذه الفئة الكبيرة من المواطنين.



