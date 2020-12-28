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برلمان

برلماني يطالب بتعديل قانون المسئولية الطبية والعلاقة بين المالك والمستأجر

الإثنين 28/ديسمبر/2020 - 03:26 م
مجلس النواب
مجلس النواب
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فريدة محمد

أكد النائب الدكتور محمود نجيب مشعل عضو مجلس النواب ، ان برلمان 2021 يضع المواطن المصرى في مقدمة اولوياته و كذلك الدولة المصرية فى كافة القضايا.

و دعا " مشعل " فى تصريحات له بعد استخراج كارنيه عضوية مجلس النواب للتنسيق بين المستقلين و حزب الاغلبية من أجل مصلحة الوطن والمواطن ، مضيفا " سنوجة رسالة للعالم بإننا المصريين إيد واحدة تساند وتدعم الدولة المصرية والقيادة السياسية  


وحول أجندته التشريعية التى سوف يتقدم بها قال " مشعل " إن هناك العديد من المشروعات بقوانين سوف يتقدم بها ، والتى يأتى فى مقدمتها تعديل قانون " المسئولية الطبية " ، بهدف التفرقة بين الخطأ الطبى والمضاعفات الطبية ، وحماية الاطقم الطبية. 

وأوضح " مشعل " إن هناك قانون أخر يجب أن نتكاتف فية جميعا تحت قبة البرلمان، وهو قانون العلاقة بين المالك والمستأجر فى المساكن القديمة، لرفع الظلم الواقع على المالك منذ سنوات طويلة نتيجة حصولة على ملاليم قيمة الاجرة الشهرية ، مع تعنت بعض المستأجرين وغلقهم شققهم بالسنوات.

واشار الى إن أهالى دمياط ربما يكونوا الأوائل فى رفع الظلم على المالك بالموافقة على رفع القيمة الايجارية من 200 جنية الى ألف جنية ، وترك العين أيضًا من خلال الجلسات العرفية التى نقوم بها.

وقال " مشعل " أنة سوف يتقدم بطلبات احاطة الى الدكتورة "هالة زايد" وزيرة الصحة، حول حالة التردى التى تشهدها بعض مستشفيات محافظة دمياط ومنها مستشفى " الزرقا " التى تحتاج الى العديد من المستلزمات الطبية والاجهزة الطبية، وأيضًا مستشفى فارسكور التى تحتاج الى إحلال وتجديد، فى ظل توقف الخدمة الطبية بها والتى تمثل أزمة كبيرة لابناء فارسكور ، فضلا عن غياب خدمة الطوارئ الصحية بالمحافظة، بعد إستغلال كافة المستشفيات لعلاج جانحة كورونا .
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