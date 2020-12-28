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توك شو

بعد مهاجمة 10 أطفال .. الطب البيطري بقنا يطمئن الأهالي: قتلنا الكلب المسعور

الإثنين 28/ديسمبر/2020 - 06:45 م
سلعوة
سلعوة
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عبد الخالق صلاح
قال الدكتور ابراهيم يوسف، مدير الطب البيطري في قنا، إنه لا يوجد ما يسمى بـ السلعوة في المحافظة؛ موضحا أن كل ما هنالك أن كلبا «مسعورا» يعقر 10 أطفال وتم قتله على الفور. 

وأضاف خلال برنامج «صالة التحرير»، المذاع على فضائية «صدى البلد»، وتقدمه الإعلامية «عزة مصطفي»، ان الحماية المدينة مشتت المنطقة التي ظهر بها الكلب المسعور، ولا يوجد أي خطورة على الأهالي من كلاب الشوارع طالما أنها غير مسعورة. 

عاشت مدينة قنا، ليلة صعبة أمس، بعد تعرض أطفال لهجوم من حيوان مفترس رجح أنه سلعوة بشهادة الأهالى فى منطقتى الزبيدى والحصواية بمدينة قنا.

وتعقب الأهالى والشرطة سير السلعوة بطرق ومناطق المدينة ليتم القضاء عليها بعد ساعات من المطاردة.
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