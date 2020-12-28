نجل الفريق سامي عنان يفضح مديري صفحات مزورة باسم والده

قال الدكتور سمير سامي عنان، نجل الفريق سامي عنان، أن تفاجأ خلال الساعات الماضية، بخبر مزيف عبر صفحات فيسبوك بأن هناك كلمة متلفزة لولده للتعليق على الأحداث.





وأضاف خلال حلقة اليوم من برنامج «على مسئوليتي»، المذاع على فضائية «صدى البلد»، أن تلك الصفحة تدار من خارج مصر، ولا صحة لما يروج له من شائعات عن إلقاء الفريق سامي عنان أي بيان.





ولفت عنان، إلى انه تقدم ببلاغ الي النائب العام وزارة الداخلية، لكن الصفحات تبث أنها تدار من الخارج بدعم من الجماعة الارهابية الاخوان؛ مرددا: « الفريق سامي عنان ليس له صفحات على مواقع التواصل الاجتماعي، واعداء الوطن من الإخوان هم من يسعون إلى نشر القلق والبلبة».





وتابع عنان: « ياريت الاجهزة الامنية تغلق الصفحات دي، ووالدي رجل عسكري ولا يمكنه الحديث الي بالرجوع إلى المؤسسة العريقة التي ينتمي لها».





واستطرد عنان: « الاخوان مش هتعرف تعمل حاجة واحنا وهما والزمن».