رسام الكارتير عمرو فهمي: الإسكندرية مصدر إلهام للفنانين والأدباء والشعراء

نظمت نقابة المهندسين بالإسكندرية برئاسة الدكتور محمد هشام سعودى رئيس النقابة واللجنة الإجتماعية والثقافية، أولى لقاءات الصالون الثقافى للمهندسين بعنوان "كاريكاتير عمرو فهمى..حدوته مصرية " وأدارت اللقاء الباحثة أميرة مجاهد.





قال المهندس كريم عزت رئيس اللجنة الاجتماعية والثقافية، أن نقابة المهندسين بالإسكندرية حريصه على تناول الموضوعات الحيوية والثقافية فى إطار حدث شهرى لذلك تم تدشين صالون المهندسين الثقافى والذى يستضيف كوكبه من المثقفين والفنانين فى مصر .





اقرأ أيضا:





واضاف أن فكرة الصالون كانت لأعضاء اللجنة لخدمة المهندسين وأسرهم موضحا أن تنظيم الصالون سيكون مرة شهريا مع الإلتزام بالاجراءات الاحترازية والوقائية.





ومن جانبه أشاد الفنان عمرو فهمى رسام الكاريكاتير ، بتدشين صالون المهندسين الثقافى والاهتمام والثقافة فى عروس البحر المتوسط فهى ملهمه للفنانين والأدباء والشعراء على مر العصور .





وتحدث عن نشأته وحبه للكاريكاتير والرسم منذ صغره تحديدا فى المرحلة الإعدادية بمدرسة عبدالعزيز جاويش بالإسكندرية وسرد تفاصيل أول لوحه له والتى كانت سبب تعارفه على الفنان مصطفى حسين الذى طلب لقاءه والتواصل معه .





وأكد أن الفنان مصطفى حسين عاش معه سنوات طويله فهو كان الاب الروحى له طوال 31 عاما مشيرا إلى انه صدر له شهادة ميلاد ولم تصدر له شهادة وفاه نظرا لأنه عايش فى وجدان كل المصريين لما قدمه من فن عظيم ولخدمة الوطن .





وأضاف أن نشأة فن الكاريكاتير في مصر يعود إلى عصر الحضارة الفرعونية القديمة وليس فن حديث مؤكدا أنها كانت أحد سبل التوثيق الذي اعتمد عليها الفنان المصرى قديمًا من خلال التعبير الساخر في رسومه على ورق البردي وقطع الفخار.





وأشار إلى أن ظهور فن الكاريكاتير المصري المعاصر والذي قام بدوره بتوثيق تاريخ مصر الحديث، وما مرت له على مدار السنين من خلال رسوم فنانين متميزين تركوا بصمة في هذا المجال من الفنون.





وتابع أنه تعدد الموضوعات التي يتناولها فنانى الكاريكاتير بين البيئة المحيطة، والعادات والتقاليد وأمور الحياة اليومية، كالأسرة والعمل والأصدقاء، وبين النقد السياسي والاقتصادي.





واستكمل أن الكاريكاتير يعد لغة عالمية يستطيع من خلال المتلقي أيا كانت لغته أن يدرك المضمون المقدم له وأن يتعرف بسهولة على الهوية التي يمثلها الفنان في لوحاته.





وتحدث الفنان عمرو فهمى عن معرضه الدائم بمكتبة الإسكندرية فهى فكرته ورحب بها الدكتور مصطفى الفقى مدير مكتبة الإسكندرية والذى يضم اعمال 25 فنان كاريكاتير فهو معرض دائم تقديرا لدور فن الكاريكاتير فى مصر وأهميته.





وتم عرض صور خاصة للفنان عمرو فهمى وأعماله الفنى منها الدكتور أحمد زويل ، وكواليس رسمه الكاريكاتير ورسمه .





ورسمه للرئيس الراحل السادات وكواليس زيارتها فى المنزل ، بالإضافة إلى عرض سلسله رسومات المشاهير منها الفنان عمر الشريف ، وصورته مع الزعيم عادل إمام، و الدكتورة سحر نصر والكاتب أسامه انور عكاشه، وعدد من أعماله الفنية.





كما تحدث عن نقده للرئيس المعزول الذى استاء من كاريكاتير رسمه له الفنان عمرو فهمى وأكد له أن من الديموقراطية تقبل الرأى مهما كان لاذع.





كما أشاد بالإسكندرية فهى بلده ونشأته كانت فيها رغم أنه يعيش حاليا فى القاهرة إلا أنه يأتى إلى عروس البحر المتوسط باستمرار ويمشى فى شوارعها خاصة محطة الرمل وشارع سعد زغلول وصفيه زغلول ومنطقة العطارين والاستمتاع بالتراث المعمارى المميز، مؤكدا أن الإسكندرية هى ملهمه العظماء والفنانين وتخرج منها عدد كبير من محبى الفن منهم محمود سعيد الذى ترك القضاء من أجل حبه للفن .





وفى نهاية اللقاء أهدت نقابة المهندسين بالإسكندرية درعا للفنان عمرو فهمى ،كما أهدت درعا للباحثة أميرة مجاهد لجهودها فى إدارة اللقاء .