ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

محافظات

رسام الكارتير عمرو فهمي: الإسكندرية مصدر إلهام للفنانين والأدباء والشعراء

الإثنين 28/ديسمبر/2020 - 10:11 م
كاريكاتير عمرو فهمى
كاريكاتير عمرو فهمى
Advertisements
أحمد بسيوني
نظمت نقابة المهندسين بالإسكندرية برئاسة الدكتور محمد هشام سعودى رئيس النقابة واللجنة الإجتماعية والثقافية، أولى لقاءات الصالون الثقافى للمهندسين بعنوان  "كاريكاتير عمرو فهمى..حدوته مصرية " وأدارت اللقاء الباحثة أميرة مجاهد.

قال المهندس كريم عزت رئيس اللجنة الاجتماعية والثقافية، أن نقابة المهندسين بالإسكندرية حريصه على تناول الموضوعات الحيوية والثقافية فى إطار حدث شهرى لذلك تم تدشين صالون المهندسين الثقافى والذى يستضيف كوكبه من المثقفين والفنانين فى مصر .

اقرأ أيضا:

واضاف أن فكرة الصالون كانت لأعضاء اللجنة لخدمة المهندسين وأسرهم موضحا أن تنظيم الصالون سيكون مرة شهريا مع الإلتزام بالاجراءات الاحترازية والوقائية.

ومن جانبه أشاد الفنان عمرو فهمى رسام الكاريكاتير ، بتدشين صالون المهندسين الثقافى والاهتمام والثقافة فى عروس البحر المتوسط فهى ملهمه للفنانين والأدباء والشعراء على مر العصور .

وتحدث عن نشأته وحبه للكاريكاتير والرسم منذ صغره تحديدا فى المرحلة الإعدادية بمدرسة عبدالعزيز جاويش بالإسكندرية وسرد تفاصيل أول لوحه له والتى كانت سبب تعارفه على الفنان مصطفى حسين الذى طلب لقاءه والتواصل معه .

وأكد أن الفنان مصطفى حسين عاش معه سنوات طويله فهو كان الاب الروحى له طوال 31 عاما مشيرا إلى انه  صدر له شهادة ميلاد ولم تصدر له شهادة وفاه نظرا لأنه عايش فى وجدان كل المصريين لما قدمه من فن عظيم ولخدمة الوطن .

وأضاف أن نشأة فن الكاريكاتير في مصر يعود إلى عصر الحضارة الفرعونية القديمة وليس فن حديث مؤكدا أنها كانت أحد سبل التوثيق الذي اعتمد عليها الفنان المصرى قديمًا من خلال التعبير الساخر في رسومه على ورق البردي وقطع الفخار. 

وأشار إلى أن ظهور فن الكاريكاتير المصري المعاصر والذي قام بدوره بتوثيق تاريخ مصر الحديث، وما مرت له على مدار السنين من خلال رسوم فنانين متميزين تركوا بصمة في هذا المجال من الفنون. 

وتابع أنه تعدد الموضوعات التي يتناولها فنانى الكاريكاتير بين البيئة المحيطة، والعادات والتقاليد وأمور الحياة اليومية، كالأسرة والعمل والأصدقاء، وبين النقد السياسي والاقتصادي. 

واستكمل أن الكاريكاتير يعد لغة عالمية يستطيع من خلال المتلقي أيا كانت لغته أن يدرك المضمون المقدم له وأن يتعرف بسهولة على الهوية التي يمثلها الفنان في لوحاته.

وتحدث الفنان عمرو فهمى عن معرضه الدائم بمكتبة الإسكندرية فهى فكرته ورحب بها الدكتور مصطفى الفقى مدير مكتبة الإسكندرية والذى يضم اعمال 25 فنان كاريكاتير فهو معرض دائم تقديرا لدور فن الكاريكاتير فى مصر وأهميته.

وتم عرض صور خاصة للفنان عمرو فهمى وأعماله الفنى منها الدكتور أحمد زويل ، وكواليس رسمه الكاريكاتير ورسمه .

ورسمه للرئيس الراحل السادات وكواليس زيارتها فى المنزل ،  بالإضافة إلى عرض سلسله رسومات المشاهير منها الفنان عمر الشريف ، وصورته مع الزعيم عادل إمام، و الدكتورة سحر نصر والكاتب أسامه انور عكاشه، وعدد من أعماله الفنية.

كما تحدث عن نقده للرئيس المعزول الذى استاء من كاريكاتير رسمه له الفنان عمرو فهمى وأكد له أن من الديموقراطية تقبل الرأى مهما كان لاذع.

كما أشاد بالإسكندرية فهى بلده ونشأته كانت فيها رغم أنه يعيش حاليا فى القاهرة إلا أنه يأتى إلى عروس البحر المتوسط باستمرار ويمشى فى شوارعها خاصة محطة الرمل وشارع سعد زغلول وصفيه زغلول ومنطقة العطارين  والاستمتاع بالتراث المعمارى المميز، مؤكدا أن الإسكندرية هى ملهمه العظماء والفنانين وتخرج منها عدد كبير من محبى الفن منهم محمود سعيد الذى ترك القضاء من أجل حبه للفن .

وفى نهاية اللقاء أهدت نقابة المهندسين بالإسكندرية درعا للفنان عمرو فهمى ،كما أهدت درعا للباحثة أميرة مجاهد لجهودها فى إدارة اللقاء .
رسام الكارتير عمرو فهمي: الإسكندرية مصدر إلهام للفنانين والأدباء والشعراء
رسام الكارتير عمرو فهمي: الإسكندرية مصدر إلهام للفنانين والأدباء والشعراء
Advertisements

الكلمات المفتاحية

Advertisements

موضوعات متعلقة

الأحد.. افتتاح معرض "في حب عفت" بالهناجر

الأحد.. افتتاح معرض "في حب عفت" بالهناجر

مختارات من فن الكاركتير.. معرض فني بمكتبة الإسكندرية

إبداعات زمن الكورونا.. مناظر الطبيعة الروسية على أرض الثغر.. شاهد

عمرو فهمي أول الضيوف.. انطلاق أول لقاءات صالون المهندسين الثقافي بالإسكندرية غدًا

ترشيحاتنا

لابا كودجو بديل مصطفى محمد في الزمالك

الأسباب الخفية وراء طلب دينا الشربيني إعلان زواجها من عمرو دياب

فيتامين د .. دراسة تكشف عن أفضل وقت للتعرض للشمس

قاتل مأجور يعدم سيدة في وضح النهار أثناء سيرها بالشارع

إصابة دامية لـ حسام عاشور وعطوة فى مباراة الاهلي والاتحاد السكندري

بعد إصابة باشا مصر بـ كورونا.. تعرف على تطورات الحالة الصحية لـ أمير كرارة

Advertisements

طفح جلدي وعسر هضم.. أعراض جديدة تشير إلى إصابتك بفيروس كورونا | تفاصيل

بعد سنوات من عرضه.. خطأ غير متوقع في مسلسل «لن أعيش في جلباب أبي»

قرار عاجل من التعليم بشأن امتحانات الصفين الأول والثاني الثانوي

الإعلان خلال ساعات.. وزيرة الصحة: اعتماد اللقاح الصيني.. ومصر لديها خبرة في الوبائيات

الجيش المصري يحطم أحلام أردوغان الاستعمارية في شرق المتوسط وليبيا .. ماذا فعلت القاهرة بأنقرة في 6 أشهر

صحفي يفضح رئيس أمريكا المنتخب.. للمرة الثانية بايدن يدلي بمعلومات كاذبة ومزيفة عن ضحايا كورونا

حقيقة رفع الحصانة عن مرتضى منصور بعد فض دور الانعقاد

تركى الشيخ يعرض التدخل لإنقاذ صفقة سيرينيو ويصدم مصطفى محمد

وزيرة الصحة: الإصابات المسجلة لا تعكس 100% من الواقع وارتفاعها في يناير

10 قرارات لاتحاد نقابات المهن الطبية لدعم الأعضاء بالموجة الثانية لكورونا

فيتامين د .. دراسة تكشف عن أفضل وقت للتعرض للشمس

لعدم الالتزام بإجراءات الحكومة .. غلق أكثر من 11 ألفا من المحلات التجارية والمقاهي والمطاعم والورش المخالفة

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

كنز رخيص من الفيتامينات العلاجية .. ماذا يحدث بالجسم عند تناول الفجل يوميا ؟

عقد قران حفيد الفنان الراحل محمد رضا ..صور

تناولها باستمرار .. 3 مصادر تحتوي على البروتين لتعزيز وظائف الجسم