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رياضة

إحالة مخرج مباراة الأهلي والاتحاد السكندري إلى التحقيق.. تفاصيل

الإثنين 28/ديسمبر/2020 - 10:18 م
الاهلي والاتحاد السكندري
الاهلي والاتحاد السكندري
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محمد رشاد
أحيل وليد شرف مخرج مباراة الأهلي والاتحاد السكندري في بطولة الدوري الممتاز للتحقيقات بمعرفة الشئون القانونية في قطاع التليفزيون برئاسة نائلة فاروق.

وتم إحالة مخرج المباراة إلى التحقيق وذلك بسبب تعمده إظهار أشخاص معينين من الموجودين في المدرجات أكثر من مرة على الشاشة.

وخالف المخرج التعليمات الصادرة من مسئولين البرامج الرياضية بعدم إظهار المتواجدين في المدرجات أو المتعمد في التركيز عليهم بلقطات متعددة.

خاصة أن هناك قرارا بعدم حضور الجمهور للمباريات، مشيرين إلى أنه تلاحظ للمتابعة خلال المباراة عرض المخرج أكثر من لقطة لشخص معين بصحبة طفله في المدرجات، وعرضها على الشاشات خلال البث.

واكتفى الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي بتسجيل أربعة أهداف نظيفة فى شباك ضيفه الاتحاد السكندري ، فى المباراة التى جمعت بينهما على استاد الأهلي "we" بمدينة السلام ، فى إطار مباريات الاسبوع الثالث من الدوري المصري الممتاز .


سجل اهداف النادي الأهلي كل من محمود عبد المنعم كهربا فى الدقيقة 16 من زمن المباراة ، قبل أن يضيف الهدف الثاني للمارد الاحمر حسين الشحات فى الدقيقة 47  ، بعدها أضاف الهدف الثالث محمد شريف فى الدقيقة 60 ، قبل ان يختتم أهداف الشياطين الحمر اللاعب أكرم توفيق فى الدقيقة 85.


الفوز رفع رصيد الأهلي إلى النقطة التاسعة ليعتلي صدارة جدول ترتيب الدوري المصري بالعلامة الكاملة ، بينما تجمد رصيد الاتحاد السكندري عند النقطة 4 فى المركز العاشر من جدول ترتيب الدوري .

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