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أخبار العالم

الشهر المقبل.. انطلاق رحلات مباشرة من المغرب إلى إسرائيل

الثلاثاء 29/ديسمبر/2020 - 10:34 ص
المغرب تسير رحلات
المغرب تسير رحلات مباشرة إلى إسرائيل الشهر القادم
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سمر صالح
أفادت وسائل إعلام مغربية أن "الخطوط الملكية المغربية" ستسير الشهر المقبل رحلات مباشرة إلى إسرائيل، والتي من المنتظر ان تبدأ في 16 يناير المقبل. 

وقال موقع i24news الإسرائيلي أنه يمكن العثور في موقع الشركة على مدينة تل أبيب كواحدة من الوجهات التي تصل إليها الشركة، لكن ليس مذكورا التاريخ الذي ستبدأ به الرحلات. 

ووفقا لموقع "كيوي" وهو موقع دولي لحجز الرحلات الدولية، يمكن شراء تذاكر رحلات مباشرة من الدار البيضاء إلى تل ابيب في 21 يناير، وتذاكر عودة إلى الدار البيضاء تبدأ من تاريخ 24 يناير. 

وذكر الموقع أن الرحلة من إسرائيل يمكن ان تستغرق خمس ساعات و40 دقيقة، في حين تستغرق الرحلة في الاتجاه المعاكس خمس ساعات وخمس دقائق. 

وتكلف الرحلة من الدار البيضاء الى تل ابيب 590 دولار، في المقابل فان الرحلة من تل ابيب الى الدار البيضاء تكلف اقل من 400 دولار، ويمكن الاشارة ان هذه الاسعار والتواريخ قابلة للتغيير، ولم تعلن عنها الشركة بشكل رسمي. 

ووصل وفد مغربي تقني الاثنين الى اسرائيل يضم عددا من المسؤولين للعمل على اعادة فتح مكتب الاتصال في تل ابيب ، ومن المتوقع ان يبقى في اسرائيل عدة ايام، وان يتبعة لاحقا وفد أكبر.

يشار الى انه في 10 ديسمبر اعلنت اسرائيل والمغرب عن اقامة علاقات ديبلوماسية بينهما، ووقع في الرباط في 22 ديسمبر عدد من الاتفاقيات من بينها اتفاق اقتصادي، شركات طيران اسرائيلية اعلنت عن رغبتها بتسيير رحلات مباشرة بين البلدين، ودعا رئيس الحكومة الاسرائيلي بنيامين نتنياهو العاهل المغربي محمد السادس الى زيارة اسرائيل. 

 
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