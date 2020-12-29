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فن

بمشاركة نجله.. تفاصيل فيلم لم يكمله المخرج حاتم علي

الثلاثاء 29/ديسمبر/2020 - 01:29 م
حاتم علي
حاتم علي
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شروق ابراهيم
تواجد المخرج حاتم علي في فعاليات مهرجان القاهرة السينمائي الدولي الذي أقيم مؤخرا، مع مشروع فيلم نجله عمرو الذي حصل على دعم مالي في رحلة إنتاجه.

وحصل مشروع الفيلم الروائي الطويل الأول لنجله كمخرج تحت عنوان "مرور" على جائزة ملتقى القاهرة السنيمائي (بقيمة 5000 دولار أمريكي) لمشروع في مرحلة التطوير إلى جانب كافة عمليات تصحيح الألوان و ما بعد الإنتاج.

المخرج الراحل حاتم على كان شريكا في مشروع فيلم نجله عمرو كمنتج؛ ولكن لم يمهله الوقت لتنفيذه.

وغيب الموت قبل قليل المخرج السوري حاتم على والذي شكل نبأ وفاته صدمة كبيرة للوسط الفني في مصر والعالم العربي.

وقد التقطت الناقدة علا الشيخ أخر ظهور لـ حاتم على بالقاهرة قبل أيام ، أثناء تواجده بأحد فنادق الزمالك ضمن فعاليات الدورة 42 من مهرجان القاهرة السينمائي الدولي.

كان المنتج الفني محمد سري قد أكد خبر وفاة المخرج السوري حاتم علي بسبب أزمة قلبية عن عمر يناهز 58 عاما.

وعلى الفور نعى عدد كبير من الفنانين رحيل حاتم علي، منهم التونسية عائشة بن أحمد وألفت عمر، وأندرو محسن المدير الفني لمهرجان القاهرة السينمائي وآخرون.

حاتم علي ممثل وكاتب ومخرج سوري، بدأ حياته بالكتابة المسرحية وكتابة النصوص الدرامية والقصص القصيرة. 

حصل على إجازة في الفنون المسرحية من المعهد العالي للفنون المسرحية بدمشق قسم التمثيل 1986، عضو في نقابة الفنانين في سوريا، ومتزوج من الكاتبة السورية دلع الرحبي.
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