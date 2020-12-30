أغنى شاب في مصر يكشف حقيقة ثروته المقدرة بـ 200 مليون جنيه.. فيديو

قال محمود البدري المشهور بـ"أغنى شاب في مصر" في حديثه مع الإعلامية ريهام سعيد: عندما كنت صغيرًا كنت أشاهد برنامجك وكنت أقول لوالدتي إن حلم حياتي أن أظهر مع ريهام سعيد ، مؤكدًا: دخلت كلية الإعلام بسبب ريهام سعيد والآن أنا في آخر سنة وكنت أدرس طب الأسنان قبل الدخول إلى كلية الأسنان.





محمود البدري خلال لقائه في برنامج صبايا الخير المذاع علي قناة النهار، أنني أعمل في التسويق وأقوم بعمل إعلانات للشركات، مؤكدًا أن ثروتي حققتها من السوشيال ميديا والإعلانات. وأضافلقائهأعمل





وأشار إلي أن سني 26 سنة وكنت أعيش في السعودية وأقوم بالنزول إلي القاهرة في الأعياد .





وأوضح محمود البدري، أنه حصل على مبلغ 17 ألف جنيه كـ"عيدية" من أقارب والده في ذلك فيما رد أهل والدته العيدية بنفس الرقم ولكن بالدولار.





وتحدّث عن حقيقة صورته المنتشرة بمبلغ 200 مليون جنيه، وقال:" إنها إجمالي ثروتي، حيث أعمل مع شركات الميديا المختلفة، كما أن شركة "فيسبوك" عرضت عليَّ العمل معها، وهناك شركة طيران روسية اتصلت بي ولديّ 2 مليون متابع علي السوشيال ميديا ورغم ثروتي الكبيرة لكننى راكب عربية عادية مش غالية لأنى أحبها، لافتًا إلى أنهم تواصلوا معي ليس بسبب ثروته؛ ولكن لأنه كان تريند وقتها.