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فن

باسم ياخور ينعي المخرج حاتم علي: ترجل الفارس مبكرًا عن صهوة جواده

الأربعاء 30/ديسمبر/2020 - 01:47 ص
المخرج السوري حاتم
المخرج السوري حاتم علي
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محمد بدران
نعي الفنان باسم ياخور، المخرج السوري حاتم علي، الذي وافته المنية أمس الثلاثاء، وذلك عبر حسابه الرسمي بتطبيق الصور والفيديوهات القصيرة انستجرام.

ونشر باسم ياخور، صورة للمخرج الراحل وعلق قائلًا: "مع آخر أيام هذا العام رحل بشكل مفاجئ اليوم الاستاذ والصديق المخرج حاتم علي . ترجل الفارس مبكرا عن صهوة جواده. تاركًا في قلوب الكثيرين غصة مؤلمة لن تنسى وابداعات لن تنسى رحل مبدع. التغريبة الفلسطينية والملك فاروق والزير سالم وصلاح الدين و صقر قريش و العراب رحل حاتم علي رحمه الله واسكنه فسيح جناته والهم ذويه وعائلته الصبر ". 

وكشفت تقارير إخبارية عربية تفاصيل جنازة المخرج الراحل حاتم علي، الذي وافته المنية صباح الثلاثاء، إذ ينتظر أن يتم تشييع جثمانه غدا الخميس، وذلك حتى يتسنى لهم معرفة سبب الوفاة والانتهاء من إجراءات الدفن

وكان المنتج الفني محمد سري اعلن وفاة المخرج السوري حاتم علي بسبب أزمة قلبية عن عمر يناهز 58 عاما.

وعلى الفور نعى عدد كبير من الفنانين رحيل حاتم علي، منهم التونسية عائشة بن أحمد وألفت عمر، وأندرو محسن المدير الفني لمهرجان القاهرة السينمائي وغيرهم كثيرون.

حاتم علي ممثل وكاتب ومخرج سوري، بدأ حياته بالكتابة المسرحية وكتابة النصوص الدرامية والقصص القصيرة. 

حصل على إجازة في الفنون المسرحية من المعهد العالي للفنون المسرحية بدمشق قسم التمثيل 1986، عضو في نقابة الفنانين في سوريا، ومتزوج من الكاتبة السورية دلع الرحبي.

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