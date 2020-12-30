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سيارات

هوندا تستدعي موديلات أكورد من 2018 حتى 2020

الأربعاء 30/ديسمبر/2020 - 10:59 ص
honda accord
honda accord
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اشرف عطية
استدعت وزارة التجارة والاستثمار السعودية 15,692 سيارة هوندا أكورد honda accord موديلات 2018 و2020، وشددت على ضرورة التأكد من شمول رقم هيكل السيارة من خلال الموقع الرسمي من هنا.


وجاءت حملة استدعاء هوندا أكورد honda accord لوجود خلل في برمجة وحدة التحكم الإلكترونية قد يؤدي إلى تعطل أنظمة مختلفة، ومنها الإضاءة الخارجية وكاميرا الرؤية الخلفية والنوافذ الكهربائية والتحذيرات الصوتية، ما يزيد من خطر وقوع حـادث.


ودعت الوزارة مالكي هذه السيارات إلى التواصل مع الشركة في السعودية لإجراء الإصلاحات اللازمة مجانًا دون تحمل العميل أي مصاريف.


وقد استدعت الوزارة مؤخرا 46 سيارة فيراري سوبرفاست ferrari superfast 812 موديلات عام 2018 وعام 2020، وأوضحت أن استدعاء فيراري سوبرفاست ferrari superfast 812 جاء بسبب وجود خلل في النافذة الخلفية، فهي غير مثبتة بشكل صحيح وهذا قد يؤدي إلى انفصالها من السيارة أثناء القيادة، ما يشكل خطرًا على مستخدمي الطريق ويزيد من خطر وقوع حادث.


ودعت الوزارة أيضا جميع مالكي فيراري سوبرفاست ferrari superfast 812 إلى سرعة التواصل مع شركة تقنية السيارات السريعة؛ وذلك لاستبدال النافذة الخلفية مجانًا دون تحمل العميل أي مصاريف.


واستدعت الوزارة أيضا 95 سيارة لامبورجيني اوروس lamborghini urus 2019 ولامبورجيني اوروس lamborghini urus 2020 ودعت إلى ضرورة التحقق من شمول الرقم التسلسلي للسيارة من خلال الموقع الرسمي.
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