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رياضة

«رمضان صبحي مضغوط».. أبرز 5 تصريحات لـ «أروابارينا» مدرب بيراميدز مع شوبير

الأربعاء 30/ديسمبر/2020 - 07:37 ص
صدى البلد
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أحمد هاني
تحدّث الأرجنتيني أروابارينا المدير الفني لنادي بيراميدز في أول ظهور تليفزيوني له مع شوبير عن المفاوضات مع النادي الأهلي قبل تولي مهمة بيراميدز.

وجاءت أبرز 5 تصريحات له خلال المقابلة كالآتي:
- "مفاوضاتي مع الأهلي والزمالك مجرد كلام لكن بيراميدز هو صاحب المشروع الذي وافقت عليه"
- "رمضان صبحي لاعب مجتهد جدًا ومختلف وملتزم، وهو من المواهب الشابة ونموذج للاعب المحترف، وأتمنى أن أخرج منه أفضل شيء"
- " مصطفى محمد لاعب مهم لكني أملك أفضل اللاعبين في قائمة بيراميدز وما يحدث في الدوري المصري من إيجابيات وسلبيات أمر طبيعي، ولا أحد ينكر قيمة الأهلي والزمالك"
- "رمضان صبحي، لاعب مميز ويمتلك إمكانيات فنية على أعلى مستوى ولكن أشعر أنه مضغوط في الوقت الحالي بعد رحيله من الأهلي، ولكن أنا أؤكد أنه لاعب يصب تركيزه مع فريق بيراميدز".
- "أنا مطمئن جدًا من ناحية إدارة النادي وتعاملهم معي في حال رغبتنا في التعاقد مع أي لاعب".
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