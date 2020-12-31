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فن

حياتي اتغيرت 180 درجة.. أروى جودة تكشف تفاصيل لجوئها لطبيب نفسي ..فيديو

الخميس 31/ديسمبر/2020 - 01:28 ص
اروى جودة
اروى جودة
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أحمد إبراهيم
نشرت الفنانة أروى جودة، مقطع فيديو عبر حسابها على موقع التواصل الاجتماعي "إنستجرام"، تكشف فيه عن لجوئها لطبيب نفسى والذى غيّر شخصيتها. 

وقالت الفنانة أروى جودة "الصحة النفسية حاجة مهمة قوي.. وفي حاجة من أكتر الحاجات اللي كانت تعباني قبل ما أوصل لقرار أني أروح لطبيب نفسي هو أن كل ما كنت بروح لحد من أصحابي أو أهلي أقولهم أنا تعبانة ومحتاجة أروح لدكتور يقولي إنتي كويسة ومفكيش حاجة تعالي نسافر أو نروح السينما.. هما ماكنوش عايزين يشككوني في نفسي لكن من ناحية تانية أنا كنت مش عارفة أساعد نفسي.. كانوا فعلا بيطلعوني من الاكتئاب بس كان لفترة مؤقتة وبرجع للمشكلة الأساسية".

وأضافت الفنانة أروى جودة "أنا بنصحكم إن اللي حاسس إنه تعبان مايتكسفش بأنه يتكلم فى الموضوع ولو حاسس أنه مكسوف أو خايف يتكلم، ممكن يكلم دكتور أو حد مختص.. أنا حياتي اتغيرت 180 درجة بجد بعد ما روحت للدكتور.. والأعراض اللي كانت بتجيلي كنت حزينة وأصحى بلاقيني بعيط، والأصوات العالية بتخليني أعيط ولو حد لمسني بكون عايزة اذوق الناس ومفيش حاجه بتبسطني".

وعلقت الفنانة أروى جودة على الفيديو، قائلةً "الحياة مليئة بالتحديات ومهم جدا إننا نتعلم إزاي نتعداها ونكون أقوى.. عارفة إنها ساعات بتكون صعبة وبتحتاج مجهود كبير أننا نتعداها ونستوعبها.. لكن مفيش حاجة أهم منك ومن راحة بالك.. أنا شاركتكم حكايتي من خلال حملة نفسي.. و شاركونا حكايتكم و خلينا نشجع بعض".
 
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