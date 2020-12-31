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أخبار البلد

لن أنسى موقفكما هذا ما حييت.. تركي آل الشيخ يشكر صديقيه على الوقوف بجانبه في رحلة علاجه

الخميس 31/ديسمبر/2020 - 05:58 ص
تركي ال الشيخ
تركي ال الشيخ
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مصطفى كرم
وجه تركي ال الشيخ رئيس هيئة الترفيه بالمملكة العربية السعودية، الشكر إلى صديقيه محمد إسماعيل، وأبو حمود؛ لمساندتهما له في رحلته العلاجية الأخيرة. 

وكتب تركي ال الشيخ عبر حسابه بـ"تويتر"، "‏في آخر يوم من ٢٠٢٠م حبيت أقول الأخ محمد إسماعيل رافقني وأبو حمود في رحلة علاجي وتغربتم عن اهلكم أشهر طويلة لن انسى موقفكم هذا ما حييت الوفاء تلمسه في المواقف الصعبة".

يذكر  المستشار تركي آل الشيخ، رئيس هيئة الترفيه السعودية، ومالك نادي ألميريا الإسباني، أعلن قبوله تولي منصب الرئيس الشرفي لنادي الهلال السوداني.

كان تركي آل الشيخ رئيسًا شرفيًا للنادي الأهلي قبل أن يتم إلغاء ذلك القرار من قبل مجلس إدارة النادي.

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وأرسل نادي الهلال السوداني خطابًا لـ تركي آل الشيخ يطلب منه تولي منصب رئاسة النادي الشرفية، ليأتي رد آل الشيخ كالآتي: "تلقيت هذا الخطاب الغالي من رئيس نادي الهلال السوداني الشقيق.. واعلن تشرفي بقبول منصب الرئيس الشرفي للنادي وأعد جماهير النادي العريق في السودان الشقيق بأن ابذل كل مافي وسعي لرفعة اسم النادي وتحقيق اماني محبيه وشكرًا لكم".

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