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فن

بعد 40 عاما.. عمرو الليثي يفجر قصة خلاف عادل إمام ومحمود عبد العزيز

الخميس 31/ديسمبر/2020 - 06:53 ص
عادل امام ومحمود
عادل امام ومحمود عبد العزيز
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أحمد إبراهيم
كشف الإعلامى عمرو الليثى فى حلقته الأخيرة التى كان يتحدث فيها عن والده المنتج والسيناريست الراحل ممدوح الليثى، عن سبب اعتذار الفنان عادل إمام عن تقديم دور البطولة في مسلسل "رأفت الهجان" حيث كان تم إسناد الدور إليه أولًا، وبعد اعتذاره قررت الشركة المنتجة إسناد الدور إلى الفنان محمود عبد العزيز. 

وجاء حديث عمرو الليثى عن هذا العمل يعيد إلى الأذهان قصة الخلاف الكبير الذى نشب بين الزعيم والساحر، وهو ما نرصده فى التقرير التالي. 

كواليس كثيرة صاحبت مسلسل رأفت الهجان، خلال فترة تحضيره من قبل المخرج يحيى العلمي، والكاتب صالح مرسي، منها عرض شخصية "رأفت أو ديفيد شارل سمحون" على الفنان عادل إمام قبل أن يذهب الدور إلى الفنان محمود عبدالعزيز، الأمر الذي تسبب في إحداث فجوة كبيرة في علاقتهما.

أسباب كثيرة ساهمت في عدم قيام الفنان عادل إمام بشخصية رأفت الهجان، منها نجاحه في شخصية جمعة الشوان، خلال أحداث مسلسل دموع في عيون وقحة، للمخرج يحيى العلمي، والكاتب صالح مرسي عام 1980، وبالتالي وجد صناع العمل صعوبة في أن يقوم الزعيم بهذا الدور بعدما ارتبط الجمهور به في شخصية "الشوان".

ومن بين الأسباب أيضًا التي أعاقت حصول عادل إمام على بطولة مسلسل رأفت الهجان، رغم تحمسه الشديد له، هو غياب عنصر الشكل والملامح، في الوقت الذي كانت شخصية رأفت الهجان، تتطلب انتماءه لليهود وتمتعه بملامح غربية وبشرة فاتحة.

كما تضمنت الأسباب التي جعلت محمود عبدالعزيز يفوز بـ"رأفت الهجان"، اعتراض عادل إمام خلال جلسات التحضير التي جمعته بمخرج المسلسل يحيى العلمي، والكاتب صالح مرسي، بطريقة سرد الأحداث والتي بدأت بوفاة رأفت الهجان "ديفيد شارل سمحون"، وتأكيده أن ذلك بمثابة حرق التفاصيل للمشاهد في البداية، وهو ما قوبل بالرفض من قبل صناع المسلسل.

تحمس الفنان محمود عبدالعزيز، لشخصية رأفت الهجان، ومن فرط إعجابه بهذا العمل الملحمي لم يتفاوض في أجره، ولم يمل أي شروط، خصوصًا وأنه كان يعي أنه أمام عمل تاريخي سيزيد من رصيد الساحر لدى جمهوره.

بعد نجاح محمود عبدالعزيز وتربع مسلسل رأفت الهجان على قمة الأعمال الدرامية، حدث توتر في علاقته بالفنان عادل إمام، عندما كتبت الصحافة وقتها عن استبعاد الزعيم من العمل وإسناده للساحر الذي حقق نجاحًا مدويًا، وسادت قطيعة بين النجمين وخروج تصريحات من كلا الطرفين بأن دور رأفت الهجان عرض على كل منهما قبل الأخر، وبمرور السنوات عادت العلاقة بينهما تدريجيًا. 
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