بثمرة واحدة يمكنك تفتيح البشرة والجسم بأكمله ليلة رأس السنة

تحرص الفتيات والسيدات على الاحتفال ليلة رأس السنة، فهو يوم مميز لدى الكثير، لذلك نقدم لهم وصفة لتفتيح البشرة والجسم بأكمله.

وصفة تفتيح البشرة

تعتبر البرتقال مفيدة للغاية للبشرة لأنها مصادر غنية بفيتامين سي، يمكن أن يساعد البرتقال في تفتيح البشرة من خلال العمل كعامل تفتيح البشرة.





ويمكن أن يؤدي الاستهلاك اليومي لعصير البرتقال الطازج إلى تنشيط البشرة، مما يجعلها ناعمة.

طريقة الاستخدام: ضعي عصير البرتقال على بشرتك لتوحيد لون البشرة، يمكنك أيضًا إضافة عصير البرتقال إلى نظامك الغذائي لاستخلاص فوائده.

وصفة لتفتيح الجسم بأكمله

الليمون واحد من المكونات الطبيعية التي تعمل على تفتيح الجسم، فإن الليمون يؤثر على الجلد بطريقة تشبه البرتقال، يعمل محتواه العالي من حامض الستريك على تبييض البشرة، بينما يعزز فيتامين سي تكاثر خلايا الجلد الجديدة.

الليمون غني بمضادات الأكسدة التي تساعد على تحسين بشرة الجلد.

مصدر المعلومات موقع emedihealth