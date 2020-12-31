الأردن يسجل 1427 إصابة جديدة بفيروس كورونا

أعلنت السلطات الصحية في الأردن، اليوم الخميس، تسجيل زيادة جديدة في عدد حالات الإصابة والوفاة بفيروس كورونا المستجد.





ووفقًا لقناة "المملكة" الأردنية، سجلت وزارة الصحة الأردنية، 1427 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد خلال الـ 24 ساعة الماضية.





وبذلك يرتفع إجمالي إصابات فيروس كورونا في الأردن إلى 294494.





كما سجلت الوزارة 19 حالة وفاة جراء الإصابة بفيروس كورونا، ليرتفع إجمالي عدد الوفيات إلى 3834 حالة.





ووفق لبيان الصحة، يبلغ عدد الحالات النشطة حاليّا 20109 حالات، وبلغ عدد الحالات التي أُدخِلت اليوم إلى المستشفيات 113 حالة، فيما غادرت 87 حالة، ووصل إجمالي عدد الحالات المؤكّدة التي تتلقى العلاج في المستشفيات 723 حالة.





وبلغ عدد حالات الشفاء خلال الـ 24 ساعة الماضية 1708 حالات، ليصل إجمالي حالات التعافي إلى 270551 حالة.