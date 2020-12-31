قدمت الشيف نجلاء الشرشابى طريقة عمل مكرونة بالكبدة وصوص الطماطم بمذاق جديد لعشاق المكرونة.





مقادير مكرونة بالكبدة وصوص الطماطم

كبدة قطع

خلطة كبدة

مكرونة مسلوقة

بصل

ثوم

فلفل رومي أخضر

فلفل حار أحمر

صلصة طماطم

صوص طماطم

زيت

ملح

خل

فلفل أسود





طريقة تحضير مكرونة بالكبدة وصوص الطماطم





* تخلط خلطة الكبدة مع 2 ملعقة خل وماء ثم تنقع الكبدة بها.

* يشوح البصل في زيت على النار ثم يضاف الملح.

* يضاف الثوم وملعقة خل والفلفل الرومي والفلفل الحار.

* تضاف الكبدة ويقلب المحتوى جيدًا ثم تضاف الصلصة.

* تترك حتى تمام النضج ثم تقدم مع المكرونة.