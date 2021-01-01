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توك شو

روبي تشارك ويجز أغنية باظت في ليلة رأس السنة

الجمعة 01/يناير/2021 - 01:18 ص
صدى البلد
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حمزة شعيب
شارك المطرب الشاب ويجز  الفنانة روبي أغنية باظت علي مسرح صاحبة السعادة مع الإعلامية إسعاد يونس.

وكشف ويجز خلال الحلقة أن اسمه الحقيقى محمد على، وأنه من الإسكندرية، لكنه اشتهر باسم ويجز.

ولفت ويجز إلى أنه يحاول أن يقدم الموسيقى القريبة منه، حيث قال: " أول ما بدأت لم يكن لدي ثقة أطلع قدام ناس كتير، بس عدد مشاهدات الأغاني وحب الناس أعطاني ثقة أكتر وخلال الفترة المقبلة  سأحاول أعمل مينى ألبوم من 4 أغاني"، ثم قدم أغنية "باظت" وشاركه فى الغناء على مسرح البرنامج روبى. 

وبدأت الحلقة بغناء روبى أغنية "ليه بيداري كدة"، التى قدمتها على مسرح البرنامج وشاركتها في الرقص على الأغنية إسعاد يونس، ونوهت روبي أنه من الأشياء جميلة التي قامت بها في 2020 هي المكوث في المنزل وقتا أطول وقضاء وقت أكثر برفقة ابنتها "طيبة"، وقالت إن ابنتها اقتربت منها أكثر بعد إلغاء المدارس في بداية انتشار فيروس كورونا.
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