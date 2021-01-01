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فن

أشرف عبد الباقي يهنئ متابعيه بالعام الجديد: كل عام وأنتم بخير

الجمعة 01/يناير/2021 - 03:13 م
اشرف عبد الباقي
اشرف عبد الباقي
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مصطفى كرم
هنأ الفنان أشرف عبد الباقي، متابعيه عبر حسابه بموقع التواصل الاجتماعي للصور والفيديوهات إنستجرام بالعام الميلادي الجديد.

ونشر أشرف عبد الباقي صورة له وعلق عليها قائلا " كل عام وأنتم بخير".

ويقدم الفنان أشرف عبد الباقي مسرحية"صباحية مباركة يا عريس" والتي يتم عرضها  أيام الخميس والجمعة والسبت من كل أسبوع على مسرح جراند نايل تاور بجاردن سيتي. 

مسرحية "صباحية مباركة يا عريس"، من بطولة علي ربيع، وأوس أوس، وسليمان عيد، وطاهر أبوليلة، وحسام داغر، وأحمد سلطان، ونيفين التوني، وملك ياسر، ونيللي محمود، ومحمد مغاوري، ومحمد منصور، وصميدة، وجابر فراج، وهاني فاروق، وضحي نصرالدين، وآلاء علي، ونيرة عارف، وعلي المصري، ومصطفى ناجي.

المسرحية من تأليف أحمد عبدالوهاب وكريم سامي، وديكور دكتور محمود سامي، وأشعار أيمن بهجت قمر، وألحان أحمد الموجي، تدريب غنائي دكتورة إيمان حسني، وإنتاج شركة وورك شوب للإنتاج الفني، وإخراج أشرف عبدالباقي

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