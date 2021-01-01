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رياضة

الشماريخ تحرق وجه لاعب جالطة سراي التركي| تفاصيل

الجمعة 01/يناير/2021 - 04:36 م
صدى البلد
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مجدي سلامة
تعرض النرويجي ذي الأصول المغربية عمر العبدلاوي، لاعب فريق جالطة سراي التركي والزميل السابق لـ المصري أحمد حسن كوكا، للإصابة بحرق فى وجهه نتيجة استخدام بعض الجماهير الشماريخ فى مباراة الفريق خلال احتفالات رأس السنة.

وأكد نادي جالطة سراي التركي خضوعه للإسعافات الأولية على أن يتم الإعلان عن تفاصيل إصابته بالكامل بعد الاطمئنان على عينيه من قبل الفريق الطبى للنادى.

وتجمع أحمد حسن كوكا لاعب منتخب مصر ونادى أولمبياكوس وعمر عبد اللاوى علاقة قوية، حيث سبق ونشر اللاعب المصرى صورة بصحبته مع بعض اللاعبين العرب فى الدوريات الأوروبية خلال احتفالات عيد الفطر الماضية خلال الفترة التى كان يلعب فيها الثنائي في الدوري اليوناني.

وخاض عمر عبد اللاوي مع جالطة سراي 10 مباريات في الدوري ومباراتين في الدوري الأوروبي، وواحدة بكأس تركيا، وشارك في مسيرته في 275 مباراة سجل خلالها 14 هدف وصنع 23.

وانتقل عمر عبد اللاوي الى جالطة سراي قادمًا من أولمبياكوس اليوناني في صفقة انتقال حر الصيف الماضي، حيث سبق ان لعب لأندية مانشستر سيتي وفينورد وهال سيتي، وإينتراخت.
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