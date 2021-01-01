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أخبار العالم

شاهد.. حفل رقص يثير الجدل في الكويت وتحرك عاجل من الحكومة

الجمعة 01/يناير/2021 - 04:50 م
الكويت
الكويت
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محمود نوفل
رصدت السلطات الكويتية مخالفات قانونية في أحد الفنادق تتعلق بإقامة حفلات موسيقية من غير ترخيص قانوني، بحسب ما أعلنته المتحدثة الرسمية باسم وزارة الإعلام الكويتية، أنوار مراد


وأكدت المتحدثة الرسمية باسم وزارة الإعلام الكويتية أنه جار إحالة المخالفة والقائمين عليها إلى النيابة العامة لمخالفتهم النظام والآداب العامة.

وشددت مراد علي ان الدولة الكويتية وفي القلب منها وزارة الاعلام وبالتعاون مع الجهات الرسمية حريصة كل الحرص علي   تطبيق القوانين والمحافظة على الآداب العامة.

وتسبب الحفل في إثارة حالة من الجدل بين أعضاء مح جلس الأمة الكويتي حيث قال النائب الكويتي صالح المطيري "إنه تم التواصل مع وزير الإعلام الذي وعد بإجراء تحقيق بخصوص الحفلات الماجنة في أحد الفنادق"، مطالبا "وزراء الداخلية والتجارة والصحة بمتابعة هذا الملف كل فيما يخصه، وعليهم أن يتحملوا مسؤوليتهم وسوف يتم توجيه ومتابعة مجموعة أسئلة برلمانية في الأيام المقبلة".
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