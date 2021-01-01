شاهد.. حفل رقص يثير الجدل في الكويت وتحرك عاجل من الحكومة

رصدت السلطات الكويتية مخالفات قانونية في أحد الفنادق تتعلق بإقامة حفلات موسيقية من غير ترخيص قانوني، بحسب ما أعلنته المتحدثة الرسمية باسم وزارة الإعلام الكويتية، أنوار مراد









وأكدت المتحدثة الرسمية باسم وزارة الإعلام الكويتية أنه جار إحالة المخالفة والقائمين عليها إلى النيابة العامة لمخالفتهم النظام والآداب العامة.





وشددت مراد علي ان الدولة الكويتية وفي القلب منها وزارة الاعلام وبالتعاون مع الجهات الرسمية حريصة كل الحرص علي تطبيق القوانين والمحافظة على الآداب العامة.



