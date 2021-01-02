قطع الكهرباء عن عدة مناطق بكفر الزيات.. اليوم

أعلنت محافظة الغربية، فصل التيار الكهربائي عن مغذيات شرق كفر الزيات اليوم السبت من الساعة السابعة صباحًا وحتى الساعة الثامنة من صباح نفس اليوم، وذلك لإجراء أعمال الصيانة.
وسيكون الانقطاع في المناطق السكنية المتواجدة في ( شارع الجلاء، منطقة سوق الفتياني، جزء من الطريق السريع، منطقة المستعمرة، مدخل النصارية والسجل المدني) .
وكان محافظ الغرببة الدكتور طارق رحمي باشر الجهود اليومية للوحدات المحلية بالمراكز والمدن لرفع القمامة والمخلفات من الشوارع والميادين العامة من خلال الورديات المتتالية ، حيث تم القيام بحملات نظافة لرفع كفاءة النظافة بالشوارع الرئيسية والفرعية، ورفع القمامة والمخلفات اليومية.
وجاء ذلك في إطار حرص المحافظة على صحة المواطنين وإظهار الشوارع بالشكل الجمالي والحضارى اللائق .