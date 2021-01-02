ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

محافظات

قطع الكهرباء عن عدة مناطق بكفر الزيات.. اليوم

السبت 02/يناير/2021 - 05:00 ص
قطع الكهرباء
قطع الكهرباء
Advertisements
الغربية- أحمد علي
أعلنت محافظة الغربية، فصل التيار الكهربائي عن مغذيات شرق كفر الزيات اليوم السبت من الساعة السابعة صباحًا وحتى الساعة الثامنة من صباح نفس اليوم، وذلك لإجراء أعمال الصيانة.

وسيكون الانقطاع في المناطق السكنية المتواجدة في ( شارع الجلاء، منطقة سوق الفتياني، جزء من الطريق السريع، منطقة المستعمرة، مدخل النصارية والسجل المدني) .


وكان محافظ الغرببة الدكتور طارق رحمي باشر الجهود اليومية للوحدات المحلية بالمراكز والمدن لرفع القمامة والمخلفات من الشوارع والميادين العامة من خلال الورديات المتتالية ، حيث تم القيام بحملات نظافة لرفع كفاءة النظافة بالشوارع الرئيسية والفرعية، ورفع  القمامة والمخلفات اليومية.

وجاء ذلك في إطار حرص المحافظة على صحة المواطنين وإظهار الشوارع  بالشكل الجمالي والحضارى اللائق .

Advertisements

الكلمات المفتاحية

Advertisements

موضوعات متعلقة

استجابة لـ صدى البلد.. رفع القمامة من قرية الشوكة البلد بمركز دمنهور بالبحيرة (فيديو)

محافظ الغربية يتابع استمرار أعمال حملات النظافة المكثفة بكافة المراكز والقرى

محافظ الغربية يتابع جهود الوحدات المحلية لرفع المخلفات بالمراكز والمدن

محافظ الغربية يتابع استعدادات مرحلة الإعادة في انتخابات مجلس النواب ٢٠٢٠

محافظ الغربية يتابع إزالة اللافتات الانتخابية بمدن وقرى ومراكز المحافظة

محافظ الغربية يتابع جهود الوحدات المحلية لرفع المخلفات بالمدن والقرى

ترشيحاتنا

غلق ٥١٤ مركزا للدروس الخصوصية في الغربية

أخبار الزمالك.. سر استبعاد ساسي من قائمة إنبي.. والموقف النهائي من التجديد له

أول صورة للأب المتوفى حزنا على موت ابنته بالشرقية

عمرو أديب يقرأ رسالة من الإبراشي على الهوا: كورونا التهمت الرئتين ومش قادر أتكلم

رضا شحاتة: بواليا يستحق المبلغ المدفوع فيه.. ونسبة نجاحه كبيرة مع الأهلي

وفاة والدة حازم إمام لاعب الزمالك وخروجه من معسكر الفريق

Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

سلوك مزعج لسيدتين يتسبب في إخلاء طائرة من ركابها.. شاهد ما حدث

مرسيدس تسير على خطى فورد و فيراري وتعيد إحياء R-Class في صورة SUV كهربائية .. صور

خبير تغذية تكشف 8 فوائد لمشروب الكاكاو