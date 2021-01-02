دراسة تحذر: السجائر الإلكترونية تدمر ذاكرة المراهقين

ارتفع استخدام السجائر الإلكترونية مؤخرًا، كما لوحظت زيادة كبيرة في استخدام المراهقين للسجائر الإلكترونية، وللسجائر الإلكترونية مخاطر كبيرة بشكل خاص نظرًا للمخاطر الصحية الكبيرة التي تشكلها هذه المنتجات على المراهقين.
ويعرف الكثير من الناس أن النيكوتين يسبب الكثير من المشاكل للدماغ النامي، ومع ذلك ، من غير المعروف على نطاق واسع أن العديد من السجائر الإلكترونية تحتوي على تركيزات أعلى من النيكوتين مقارنة بالسجائر القابلة للاحتراق.
وتحتوي على 5٪ أو 59 ملغ / مل من النيكوتين، وهذا يساوي تقريبًا النيكوتين الموجود في 20 سيجارة قابلة للاحتراق، مما جعل هذا الأمر أكثر إثارة للقلق ، وأظهرت إحدى الدراسات أن 39٪ من المراهقين لا يعتبرون السجائر الالكترونية من المخنات القوية التي تحتوي على النيكتوين، والكثير منهم لا يعلمون ذلك.
أظهرت العديد من الدراسات ، التي تستند أساسًا إلى استخدام السجائر القابلة للاحتراق ، الآثار الضارة للنيكوتين، ولا تزال أدمغة المراهقين تتطور ، وقد تم ربط التعرض للنيكوتين بالعجز المعرفي وضعف الذاكرة والوظيفة التنفيذية.
كما تم ربط السجائر الإلكترونية بزيادة الاندفاع ، حيث أظهرت إحدى الدراسات التي أجريت على الحيوانات أن التعرض لبخار السجائر الإلكترونية خلال أوقات النمو السريع للدماغ (مثل أثناء فترة المراهقة) يمكن أن يسبب فرط النشاط وتغيرات سلوكية اندفاعية، ووجدت دراسة أخرى تبحث تحديدًا في السكان المراهقين زيادة مخاطر القتال الجسدي ، ومحاولة الانتحار ، مقارنة بالمراهين الذين يتناولون ولا يتناولون السجائر الألكترونية.
المصدر موقع ncbi.nlm.nih.gov