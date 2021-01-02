دراسة تحذر: السجائر الإلكترونية تدمر ذاكرة المراهقين

ارتفع استخدام السجائر الإلكترونية مؤخرًا، كما لوحظت زيادة كبيرة في استخدام المراهقين للسجائر الإلكترونية، وللسجائر الإلكترونية مخاطر كبيرة بشكل خاص نظرًا للمخاطر الصحية الكبيرة التي تشكلها هذه المنتجات على المراهقين.





ويعرف الكثير من الناس أن النيكوتين يسبب الكثير من المشاكل للدماغ النامي، ومع ذلك ، من غير المعروف على نطاق واسع أن العديد من السجائر الإلكترونية تحتوي على تركيزات أعلى من النيكوتين مقارنة بالسجائر القابلة للاحتراق.





وتحتوي على 5٪ أو 59 ملغ / مل من النيكوتين، وهذا يساوي تقريبًا النيكوتين الموجود في 20 سيجارة قابلة للاحتراق، مما جعل هذا الأمر أكثر إثارة للقلق ، وأظهرت إحدى الدراسات أن 39٪ من المراهقين لا يعتبرون السجائر الالكترونية من المخنات القوية التي تحتوي على النيكتوين، والكثير منهم لا يعلمون ذلك.



