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أخبار البلد

تسليم المعترض للشرطة.. السكة الحديد والمترو: تتفيذ غرامة الكمامة الفورية غدًا

السبت 02/يناير/2021 - 07:56 م
قطارات السكة الحديد
قطارات السكة الحديد
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حمادة خطاب
أعلنت الهيئة القومية لسكك حديد مصر، وهيئة مترو الأنفاق، انه تنفيذًا لقرار رئيس مجلس الوزراء، سيتم إعتبارًا من غد الأحد فرض غرامة فورية 50 جنيها على المواطنين المخالفين لتعليمات ارتداء الكمامات داخل المحطات بأماكنها المغلقة أو المفتوحة والقطارات بجميع أنواعها ودرجاتها.

وقالت الهيئة القومية لسكك حديد مصر في بيان لها انه في حالة رفض المخالف دفع الغرامة المقررة سيتم تسليمه للشرطة لاتخاذ الإجراءات القانونية.

وتمنت الهيئة للجميع رحلات آمنه وسعيدة على متن قطارات الهيئة القومية لسكك حديد مصر، دون إخلال بالاجراءات الاحترازية والوقائية، حرصًا على سلامة الجميع.


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