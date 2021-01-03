توقعات الأبراج وحظك اليوم 3 /1 /2021 مهنياً وعاطفياً وصحياً

كيف سيكون حظك لهذا اليوم؟ وماذا يخبئ لك برجك في عالم الفلك؟ سؤال يطرحه الجميع لذلك إليكم توقعات الأبراج ليوم الأحد 03 يناير- كانون الثاني 2021 وفقا لما نشره خبير الأبراج نور فيصل.
عاطفيًا: لن تصطدم الآراء بينك وبين الشريك لأن الخيارات متعددة والانسجام سيّد الموقف
عاطفيًا: يوم مناسب لمشاركة الحبيب أحلامه وأحلامك ولعلّ رحلة أو مشروعًا تقومان به معًا يعزّز الروابط ويساهم في تقريب المشاعر وانسجامها
صحيًا: ابتداء من اليوم أصبح التزلج الرياضة التي تساعدك على التخلص من الروتين
عاطفيًا: يبدأ الحظ المعاكس بالتراجع، وعليك عدم القيام بأي مغامرة جديدة إذا كنت تصبو إلى ذلك
عاطفيًا: تسعد لوقوف الحبيب الى جانبك، وتختفي الكثير من الغيوم الداكنة ويسهل الحوار وتبادل الآراء والملاحظات
صحيًا: لا تنظر إلى الوراء بل تابع طريقك في حميتك الغذائية مهما اعترضك من مشكلات
عاطفيًا: احتمالات متنوعة: لقاء في ظروف خيالية، صداقة أو رفقة جديدة
صحيًا: أنت في صراع مع الوقت، حاول استغلال ولو ساعة يوميًا لممارسة نشاط رياضي
عاطفيًا: تميل إلى التعبير عن عواطفك بقوّة وشجاعة، ولن تتردّد في خوض مغامرة جديدة
صحيًا: إذا كنت تعاني ضعفًا في القابلية على الأكل فاستشر طبيبك فورًا
عاطفيًا: إذا شعرت بأن الأمور تسير على نحو سيّئ مع الشريك فتراجع وتمهل للتحليل ولإعادة ترتيب الأفكار
صحيًا: ابتعد قدر الإمكان في المناسبات عن المأكولات الدسمة ومختلف أنواع الحلويات
عاطفيًا: لا تخشَ اتخاذ توجهات جديدة، فكّر في مشاريع حديثة ولا تقلق بشأن الأوضاع العاطفية
صحيًا: فكر في مستقبلك الصحي كما المهني والعاطفي، فكلها تتكامل لتبقى قادرًا على الإنجاز
عاطفيًا: الوقت مناسب لتصحيح بعض الأخطاء وللاعتذار عما بدر منك سابقًا من هفوات
صحيًا: تحاول الاستفادة من الجو الإيجابي المحيط بك لتسترخي وتستريح قدر الإمكان
عاطفيًا: ابتعد عن التذمّر والاستخفاف بالواجبات تجاه الشريك لئلا تسمع تأنيبًا وتوبيخًا منه
صحيًا: لا تحاول أن تخل بواجباتك الرياضية ولا سيما أن ظرفك الصحي دقيق
برج الدلو:
مهنيًا: ليك التحضير جيّدًا ومسبقًا لجميع أعمالك اقتناصًا منك للفرص الثمينة
عاطفيًا: قد ينتابك شعور أن علاقتك بمن تحب مبنية على المصالح فقط، لكن الأيام المقبلة تبرهن لك العكس
صحيًا: التوفيق بين العمل وممارسة الرياضة دليل على مدى اهتمامك بوضعك الصحي
عاطفيًا: تتحرك عواطفك تجاه أحد الأشخاص وتجد نفسك منجذبًا له، فتحاول التقرب منه كلما سنحت لك الفرصة ذلك
صحيًا: حاول مقاومة الإغراءات التي تبعدك عن ممارسة الرياضة، ولا تجعلها تتغلب على ما يعود بالنفع على صحتك