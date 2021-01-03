توقعات الأبراج وحظك اليوم 3 /1 /2021 مهنياً وعاطفياً وصحياً

كيف سيكون حظك لهذا اليوم؟ وماذا يخبئ لك برجك في عالم الفلك؟ سؤال يطرحه الجميع لذلك إليكم توقعات الأبراج ليوم الأحد 03 يناير- كانون الثاني 2021 وفقا لما نشره خبير الأبراج نور فيصل.

برج الحمل:

مهنيًا: تثير قضايا دفينة وتتأمل في ما حصل معك بغية أخذ العبرة لتفادي السقوط مجددًا

عاطفيًا: لن تصطدم الآراء بينك وبين الشريك لأن الخيارات متعددة والانسجام سيّد الموقف

صحيًا: قد تصاب ببعض الالتهابات المفاجئة لكنها لن تسبب لك إزعاجًا وتعالجها بالأدوية الضرورية





برج الثور:

مهنيًا: تتلقى اتصالات لدعمك والوقوف إلى جانبك، فحاول الاستفادة من ذلك قدر المستطاع لفتح صفحة جديدة في عملك

عاطفيًا: يوم مناسب لمشاركة الحبيب أحلامه وأحلامك ولعلّ رحلة أو مشروعًا تقومان به معًا يعزّز الروابط ويساهم في تقريب المشاعر وانسجامها

صحيًا: ابتداء من اليوم أصبح التزلج الرياضة التي تساعدك على التخلص من الروتين







برج الجوزاء:

مهنيًا: قد يدلك الحدس على حل ما وتضطر إلى مواجهة بعض التطورات في حياتك المهنية

عاطفيًا: يبدأ الحظ المعاكس بالتراجع، وعليك عدم القيام بأي مغامرة جديدة إذا كنت تصبو إلى ذلك

صحيًا: وفّر طاقتك ونشاطك للقيام بما يعود عليك بالفائدة صحيًا ولا تهدرهما في ساعات العمل الإضافية





برج السرطان:

مهنيًا: الزملاء في العمل يؤدون دورًا في توجهاتك، وتشاركهم اهتمامات موحدة وتقدم النصائح او تتخذ القرار عنهم

عاطفيًا: تسعد لوقوف الحبيب الى جانبك، وتختفي الكثير من الغيوم الداكنة ويسهل الحوار وتبادل الآراء والملاحظات

صحيًا: لا تنظر إلى الوراء بل تابع طريقك في حميتك الغذائية مهما اعترضك من مشكلات







برج الاسد:

مهنيًا: قد تتعرض لبعض الانتقادات، لكنك تكمل طريقك بثبات وقوة لتحقيق اهدافك

عاطفيًا: احتمالات متنوعة: لقاء في ظروف خيالية، صداقة أو رفقة جديدة

صحيًا: أنت في صراع مع الوقت، حاول استغلال ولو ساعة يوميًا لممارسة نشاط رياضي







برج العذراء:

مهنيًا: لحسن الحظّ تنفرج الأمور، فتعود إليك الحماسة وتشعر بالاندفاع والطاقة القوية

عاطفيًا: تميل إلى التعبير عن عواطفك بقوّة وشجاعة، ولن تتردّد في خوض مغامرة جديدة

صحيًا: إذا كنت تعاني ضعفًا في القابلية على الأكل فاستشر طبيبك فورًا



:برج الميزان

مهنيًا: قد تسوء العلاقة مع بعض الزملاء، ويبدو الاتصال صعبًا وتضطر إلى تقديم بعض التنازلات من أجل إشاعة الانسجام

عاطفيًا: إذا شعرت بأن الأمور تسير على نحو سيّئ مع الشريك فتراجع وتمهل للتحليل ولإعادة ترتيب الأفكار

صحيًا: ابتعد قدر الإمكان في المناسبات عن المأكولات الدسمة ومختلف أنواع الحلويات





برج العقرب:

مهنيًا: يوم من الإبداع والتطور المهني والإشراق، تتمتع بحظ كبير يبارك خطوات

عاطفيًا: لا تخشَ اتخاذ توجهات جديدة، فكّر في مشاريع حديثة ولا تقلق بشأن الأوضاع العاطفية

صحيًا: فكر في مستقبلك الصحي كما المهني والعاطفي، فكلها تتكامل لتبقى قادرًا على الإنجاز







برج القوس:

مهنيًا: تفيض حيويّة وإشراقًا، وتبدو واقعيًا وإيجابيًا وقادرًا على التعاطي مع شتّى الأمور بحكمة ومهارة

عاطفيًا: الوقت مناسب لتصحيح بعض الأخطاء وللاعتذار عما بدر منك سابقًا من هفوات

صحيًا: تحاول الاستفادة من الجو الإيجابي المحيط بك لتسترخي وتستريح قدر الإمكان







برج الجدي

مهنيًا: ثمة ما يشير إلى مفاجآت وتحركات غير اعتيادية، وقد تتلقى عرضًا مفاجئًا يصوّب الخطوات أو يمنعك من اليأس أو الانهيار

عاطفيًا: ابتعد عن التذمّر والاستخفاف بالواجبات تجاه الشريك لئلا تسمع تأنيبًا وتوبيخًا منه

صحيًا: لا تحاول أن تخل بواجباتك الرياضية ولا سيما أن ظرفك الصحي دقيق





برج الدلو:

مهنيًا: ليك التحضير جيّدًا ومسبقًا لجميع أعمالك اقتناصًا منك للفرص الثمينة

عاطفيًا: قد ينتابك شعور أن علاقتك بمن تحب مبنية على المصالح فقط، لكن الأيام المقبلة تبرهن لك العكس

صحيًا: التوفيق بين العمل وممارسة الرياضة دليل على مدى اهتمامك بوضعك الصحي







برج الحوت:

مهنيًا: يعدك الفلك يا عزيزي الحوت بفترة مهنية جيدة تمتحن شعبيتك وتكون محظوظاً فى الأمور الشراكة والعقود

عاطفيًا: تتحرك عواطفك تجاه أحد الأشخاص وتجد نفسك منجذبًا له، فتحاول التقرب منه كلما سنحت لك الفرصة ذلك

صحيًا: حاول مقاومة الإغراءات التي تبعدك عن ممارسة الرياضة، ولا تجعلها تتغلب على ما يعود بالنفع على صحتك

