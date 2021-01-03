ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

توك شو

خبير: توقعات الأبراج غير صحيحة ومن يسلم نفسه لقراءة الفنجان مغيب.. فيديو

الأحد 03/يناير/2021 - 05:02 ص
الأبراج
الأبراج
Advertisements
داليا أحمد
قال الدكتور أسامة شلبية، عميد كلية علوم الملاحة وتكنولوجيا الفضاء بجامعة بني سويف، إن علم الفلك واحد من أقدم العلوم، موضحا أنه منذ أن خلق الإنسان وهو ينظر إلى السماء ويتأمل ما فيها من ظواهر فلكية ويفكر في دراستها.

وأضاف "شلبية" خلال لقائه مع الإعلامية "قصواء الخلالي" في برنامج "المساء مع قصواء" المذاع على فضائية "Ten"، أن علم الفلك لا علاقة له بالتكهنات التي يرددها البعض مع بداية كل عام، مدللا بوجود ظواهر فلكية محسوبة وبدقة ويعلن عنها من قبلها ويتم رصدها بدقة من جميع مراكز الفلك.

وأشار إلى أن علم الفلك مرتبط بمعيشة الإنسان وحياته اليومية، مثل مواعيد الشروق ومواعيد الصلاة وأوائل الشهور العربية، مؤكدا أن الإهتمام بعلوم الفلك هو اهتمام بالإنسان والإنسانية.

وكشف عن عدم صدق ما يعرف ب"التنجيم"، ولا علاقة له بالعلم، ولو كان التنجيم علما لما لم يتم إنشاء كلية له أو قسم لدراسته داخل الكليات المعنية بالفلك، مشيرا إلى أنه لا أحد يعلم الغيب إلا الله.

وفسر "شلبية" معنى الأبراج الفلكية، قائلا أن الأرض تدور حول الشمس ومع كل شهر توجد للشمس خلفية لذا قسمت السنة إلى أبراج، مشيرا إلى أن ما ينشر من تكنهات أو توقعها لمواليد تلك الأبراج ليس له أي أساس من الصحة لا من قريب ولا بعيد ولا علاقة لها بالعلم على الإطلاق.

وأشار إلى أنه بمجرد ما يسلم الشخص عقله لمن يقرأ الفنجان أو يضرب الودع، فإنه يعتبر انسانا مغيبا وفكره قابله للإيمان بتلك الأفكار أيا تكن رغم ما تثبته له الأيام من عدم صدق تلك التكهنات وهذا التنجيم.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

Advertisements

موضوعات متعلقة

الحمل يحلل المواقف والدلو يتوقع الأحداث.. اعرف برجك موهوب في إيه

14 نوفمبر.. ماذا يقول تاريخ ميلادك عنك وما هى نصيحة الأبراج لك وفقا لأرقام الفلك

تعرف على الأبراج الأكثر حظا في العام الجديد 2021

لم تحدث منذ مئات السنين| البحوث الفلكية: اقتران كوكبي زحل والمشتري خلال غروب اليوم

مهرجان النصب الفلكي

جايلك فلوس مش راضي عنها| جنا عطايا تحذر برج السرطان في 2021 .. فيديو

ترشيحاتنا

حقيقة استقبال مصابين بكورونا بطرقات مستشفيات العزل

هذا ما يحدث عندما تنام على وضوء

بيان عاجل من الاتحاد الأوروبي بشأن استئناف مفاوضات سد النهضة

إنبي: سنتقدم بشكوى رسمية بعد تعرضنا للظلم أمام الزمالك

وزيرة الصحة عن فيديو مستشفى زفتى: لا يوجد نقص أكسجين وجار التحقيق في الواقعة

فاروق الباز: يوجد عوالم أخرى تعيش معنا.. فيديو

Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

تفوق على Remdesivir .. دراسة تكشف عن دواء للسرطان يستخدم لـ علاج كورونا

قناع البيض واللبن للبشرة الجافة

3 مشروبات سحرية للتخلص من احتباس السوائل في الجسم