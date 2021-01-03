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صداقة 30 سنة.. كواليس اللقاء الأخير بين لبلبة مع وحيد حامد

الأحد 03/يناير/2021 - 12:28 ص
صدى البلد
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عبد الخالق صلاح
أكدت الفنانة لبلبة إن صداقتها بالكاتب الراحل وحيد حامد صداقة كبيرة عمرها 30 سنة.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامى يوسف الحسينى ببرنامج التاسعة المذاع على القناة الأولى بالتليفزيون المصرى: " وحيد حامد كان ضميري وديما يقولي اوعي تعملي دور مش حباه"؛ مشيرة إلي أن وحيد كان يشكل وجدان ملايين من الناس بأعمال الجمهور كان يستمتع بها الناس.

وتابعت: "الجمهور ما كنش بيفكر مين النجم الموجود لما تقرا اسم المؤلف وحيد حامد لأنهم عارفين أنهم هيشوفوا عمل محترم، هو محترم وما كنتش ببقى عاوزة السيناريو يخلص، وكان محظوظ اللى يقدر يقعد معاه ويكلم معاه ويتعلم منه".

واستطردت: "أخر مرة لما شوفناه انا أتأثرت قوى حسيت اننا بنودعه سمعت نفسه تعبان وبقيت خايفة عليه، كنت عارفة أنه كان تعبان، لكن هو لآخر لحظة كان بيكتب، كان بيكتب فيلم وكان بيكتب مسلسل الجماعة، جواه حب واحترام لجمهوره، مش قادرة أصدق إنه راح، وقبل ما اروح المهرجان قالى انا عاوز أتكلم معاكى ومش عارفة هو كان عاوزنى في إيه وأخدنا ميعاد الثلاثاء وقالى انا تعبان واعتذر، قولتله إنى عندى المهرجان وبعد تكريمه اتصل بيا وقالى انتى متأثرة ليه أنا بشكرك لأنى حسيت انتى بتحبينى قد ايه.. احنا فقدان كاتب عظيم لايمكن أن يتكرر".

وحيد حامد من مواليد 1944 مركز منيا القمح بمحافظة الشرقية، درس بكلية الآداب قسم علم الاجتماع، وتخرج فيها، وبدأ مسيرته الأدبية في أواخر فترة السيتينات، بكتابة القصص القصيرة والمسرحيات ثم اتجه لكتابة الأعمال الفنية سواء السينماية أو الدرامية، واختتم مشواره الفني بفيلم «قط وفار» ومسلسل «الجماعة 3» الذي لم يتم عرضه، ورحل وحيد حامد اليوم، السبت، بعد تعرضه لأزمة قلبية، عن عمر يناهز 77 عامًا.
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