غدا.. قطع المياه عن العمرانية بالجيزة لمدة 10 ساعات

أعلنت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالجيزة، أنه سيتم غدا، الاثنين، قطع المياه عن مناطق "العمرانية الغربية من شارع خاتم المرسلين إلى مستشفى الصدر والعمرانية الشرقية ومتفرعاتها"، لمدة 10 ساعات.









ويبدأ قطع المياه اعتبارًا من الساعة العاشرة مساء غد، الاثنين، وحتى الساعة الثامنة من صباح بعد غد، الثلاثاء، وذلك نظرًا لقيام الشركة بأعمال الإحلال والتجديد لرافع محطة صرف صحي الصداقة اليابانية.











وناشدت الشركة أصحاب المخابز والمستشفيات تدبير احتياجاتهم من المياه خلال الفترة المذكورة.









وقامت الشركة بتدبير سيارات مياه صالحة للشرب متواجدة بالمناطق المتأثرة وفى حالة طلبها يرجئ الاتصال بالخط الساخن 125 من التليفون الأرضي.