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أخبار البلد

رئيس السكة الحديد يتابع تحصيل غرامة عدم ارتداء الكمامة من الركاب

الأحد 03/يناير/2021 - 05:16 م
جولة رئيس هيئة السكة
جولة رئيس هيئة السكة الحديد
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حمادة خطاب
تفقّد  المهندس أشرف رسلان رئيس هيئة،  السكة الحديد اليوم العمل بمحطة مصر لمتابعة تنفيذ تحصيل الغرامات الفورية المقررة تجاه المخالفين لتعليمات ارتداء الكمامات داخل المحطات بأماكنها المفتوحة أو المغلقةوفى القطارات بكافة درجاتها. 

وحرص رئيس الهيئة على اصطصحاب القطارات والتوجيه للركاب وتحصيل الغرامات للمخالفين بنفسه كأحد العاملين المنوط بهم فرض حالة النظام وتطبيق القانون بصرامة وحزم دون تهاون حرصا على سلامة الركاب مستقلى قطارات السكة الحديد.

وطالبت الهيئة مجددًا المواطنين مرتادي مرفق السكة الحديد، بضرورة  الالتزام بالإجراءات الاحترازية والوقائية، حرصًا على سلامة الجميع، وتطبيقًا للقرارات المُعلنة في هذا الشأن وتتمنى الهيئة القومية لسكك حديد مصر السلامة لجميع أفراد الشعب المصري .


يأتي ذلك في إطار حرص الهيئة القومية لسكك حديد مصر على تنفيذ الإجراءات التي من شأنها الحد من انتشار فيروس كورونا المستجد، وتطبيقًا لقرار مجلس الوزراء بفرض غرامة فورية قدرها خمسون جنيهًا على المواطنين المخالفين للإجراءات الوقائية بعدم ارتداء أقنعة الوجه.

رئيس السكة الحديد يتابع تحصيل غرامة عدم ارتداء الكمامة من الركاب
رئيس السكة الحديد يتابع تحصيل غرامة عدم ارتداء الكمامة من الركاب
رئيس السكة الحديد يتابع تحصيل غرامة عدم ارتداء الكمامة من الركاب
رئيس السكة الحديد يتابع تحصيل غرامة عدم ارتداء الكمامة من الركاب
رئيس السكة الحديد يتابع تحصيل غرامة عدم ارتداء الكمامة من الركاب
رئيس السكة الحديد يتابع تحصيل غرامة عدم ارتداء الكمامة من الركاب
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