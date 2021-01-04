ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

أخبار البلد

لنقل أكثر من 4 آلاف راكب.. مصر للطيران تسير 52 رحلة دولية اليوم

الإثنين 04/يناير/2021 - 10:11 ص
صدى البلد
Advertisements
نورهان خفاجي
أعلنت الشركة الوطنية مصر للطيران، عن تسيير 52 رحلة دولية على مدار اليوم الاثنين، لعدة وجهات بالخارج بخلاف رحلاتها  الداخلية ورحلات الشحن الجوي التي تسيرها يوميا إلى عواصم ومدن العالم.

وقالت مصر للطيران، أن الرحلات الجوية التي تسيرها اليوم إلى كل من بيروت، امستردام، جوبا، جدة، الرياض، لندن، كوبنهاجن، الدمام، باريس، اسطنبول، عمان، المدينة المنورة، البحرين، دبي، أديس أبابا، نيروبي، الشارقة، الخرطوم، جدة، إربيل، أبوظبي ومن بين هذه الرحلات 13 رحلة داخلية إلى كل من أسوان، الأقصر، شرم الشيخ، الغردقة، و 5 رحلات شحن جوى، تنقل جميع هذه الرحلات أكثر من 4 آلاف راكبا. 

وتلتزم مصر للطيران بقرار الحكومة المصرية، الخاص بحظر دخول القادمين من الخارج من جميع الجنسيات دون تحليل PCR بنتيجة سلبي قبل الرحلة بموعد أقصاه 72 ساعة، ويشمل ذلك المصريين والأجانب القادمين من جميع دول الخارج، باستثناء الأطفال أقل من 6 سنوات من جميع الجنسيات، كما يمكن للقادمين مباشرة إلى مطارات شرم الشيخ والغردقة ومرسي علم وطابا فقط إجراء تحليل PCR فور صولهم المطار مقابل 30 دولارا في حال عدم إحضاره شهادة الـPCR معه، وذلك في إطار خطة الدولة الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا ومنع انتشاره عبر المسافرين.

وتطبق المطارات المصرية قرار الحكومة الخاص بحظر دخول القادمين من الخارج من جميع الجنسيات دون حليل PCR بنتيجة سلبي قبل الرحلة بموعد أقصاه 72 ساعة، ويستثنى الأطفال أقل من 6 سنوات من جميع الجنسيات.

ويشمل القرار المصريين والأجانب القادمين من جميع دول الخارج، باستثناء القادمين من اليابان- الصين - تايلاند - أمريكا الشمالية والجنوبية - كندا ومطارات لندن هيثرو - باريس - فرانكفورت، حيث يتم السماح بمدة 96 ساعة على الأكثر من الموعد المحدد للرحلة القادمة من هذه الدول، نظرا لطول مدة السفر والترانزيت في تلك المطارات، كما يمكن للقادمين مباشرة إلى مطارات شرم الشيخ والغردقة ومرسي علم وطابا فقط إجراء تحليل PCR فور صولهم المطار مقابل 30 دولارا في حال عدم إحضاره شهادة الـPCR معه ، وذلك في إطار خطة الدولة الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا ومنع انتشاره عبر المسافرين.

Advertisements

الكلمات المفتاحية

Advertisements

موضوعات متعلقة

مصر للطيران تسير 50 رحلة جوية اليوم لنقل 5400 راكب

مصر للطيران تنقل اليوم 5600 راكب على 51 رحلة جوية منتظمة

لنقل 3800 راكب.. مصر للطيران تسير اليوم 37 رحلة جوية

لنقل 3600 راكب.. مصر للطيران تسير اليوم 40 رحلة جوية منتظمة

لنقل 5200 راكب.. مصر للطيران تسير 51 رحلة دولية غدًا

لنقل 7300 راكب.. مصر للطيران تسير اليوم 68 رحلة جوية

ترشيحاتنا

5.5 مليون مصل ومعتمر بالمسجد الحرام منذ بدء العودة التدريجية بعد تفشي كورونا

بسبب كورونا.. اليابان تدرس فرض حالة الطوارئ في منطقة طوكيو

دعاء المريض للشفاء من الأمراض

في عيد ميلادها.. معلومات لا تعرفها عن سهير زكي

المرور: فتح طريق القاهرة - الإسكندرية الصحراوي أمام حركة السيارات

كيا K5 تفوز بجائزة أفضل سعر وتصميم لسيارة سيدان فاخرة.. صور

Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

هاني الناظر ينصح بهذه الأطعمة والمشروبات لمقاومة كورونا

كيا K5 تفوز بجائزة أفضل سعر وتصميم لسيارة سيدان فاخرة.. صور

في عيد ميلادها.. 15 صورة تبرز أناقة ليلى علوي بإطلالات شبابية جريئة