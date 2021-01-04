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السجيني: أزمة الإيجار القديم تتمثل في تمسك كل طرف بمطالبه

الإثنين 04/يناير/2021 - 07:24 م
السجيني
السجيني
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عبد الخالق صلاح
أكد المهندس أحمد السجيني، رئيس اللجنة المحلية بمجلس النواب، أن أزمة الإيجار القديم تتمثل في تمسك كل طرف بمطالبه. 

وقال السجيني خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية عزة مصطفى، ببرنامج «صالة التحرير» على قناة صدى البلد «القانون الذي ينظم العلاقة بين المالك والمستأجر يحتاج إلى تحديث»، مطالبا بعقد حوار مجتمعي عبر وسائل الإعلام والمؤسسات الرسمية لتنفيذ إصلاحات بشأن هذا الملف.

وتابع عضو مجلس النواب «يجب أن يكون إصلاح ملف العلاقة بين المالك والمستأجر تدريجيا»، مؤكدا أن تأجيل الإصلاح يزيد من تعقيد الأزمة. 

وأعرب عن ثقته في فتح مجلس النواب ملف الإيجار القديم خلال الفصل التشريعي المقبل. 
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