وزيرة الصناعة: إحلال 250 ألف سيارة للعمل بالغاز الطبيعي في المرحلة الأولى.. فيديو

قالت نيفين جامع وزيرة الصناعة والتجارة، إنه سيتم إطلاق حملة إعلامية في التليفزيون والراديو لتوضيح مدى الاستفادة من التحول للعمل المركبات بالغاز الطبيعي.





أضافت نيفين جامع في كلمتها أمام الرئيس السيسي أثناء افتتاحها معرض تحويل وإحلال السيارات للعمل بالغاز الطبيعي،: "نستهدف إحلال وتحويل 70 ألف سيارة في أول عام و90 ألف سيارة في العام الثاني و90 ألف سيراة في العام الثالث".





وتابعت نيفين جامع: "إحلال وتحويل 55 ألف تاكسي وملاكي و15 ألف ميكروباص في أول عام والعدد المستهدف 250 ألف سيارة في المرحلة الأولى".





وأكملت نيفين جامع: "تم التباحث مع الشركات المنتجة للسيارات محليا والمستوردة وتم شرح رؤية الدولة بالتحول للعمل بالغاز الطبيعي".





ومن جانبه قال السفير بسام راضي، المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، إن الرئيس اطلع علي خطط وبرامج الوزارات والهيئات الحكومية المختلفة في إطار المبادرة القومية لإحلال وتحويل السيارات للعمل بالغاز الطبيعي، خاصة برامج التمويل والتسهيلات المتعددة المتاحة للمواطنين، والتعريف بجوانب المبادرة وعوائدها المالية والاقتصادية والبيئية، وما قامت به الدولة من بنية اساسية متكاملة لمنظومة خدمة السيارات التي تعمل بالغاز، وذلك أثناء تفقد سيادته للجناح الحكومي الذي ضم وزارات التجارة والصناعةً، المالية، الإنتاج الحربي، البترول، التنمية المحلية، البيئة، الداخلية، النقل، بالإضافة إلي البنك المركزي والهيئة العربية للتصنيع.





كما تفقد الرئيس أجنحة كبري الشركات العالمية والمحلية المتخصصة في هذا المجال، حيث اطلع علي أحدث النماذج والطرازات للمركبات التي تعمل بالغاز أو تلك المعدلة، وكذلك الحلول المتكاملة لعملية تموين المركبات بالغاز وآخر التطورات في تلك الصناعة.