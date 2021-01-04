ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

توك شو

وزيرة الصناعة: إحلال 250 ألف سيارة للعمل بالغاز الطبيعي في المرحلة الأولى.. فيديو

الإثنين 04/يناير/2021 - 07:39 م
الرئيس السيسي
الرئيس السيسي
Advertisements
هاني حسين
قالت نيفين جامع وزيرة الصناعة والتجارة، إنه سيتم إطلاق حملة إعلامية في التليفزيون والراديو لتوضيح مدى الاستفادة من التحول للعمل المركبات بالغاز الطبيعي.

أضافت نيفين جامع في كلمتها أمام الرئيس السيسي أثناء افتتاحها معرض تحويل وإحلال السيارات للعمل بالغاز الطبيعي،: "نستهدف إحلال وتحويل 70 ألف سيارة في أول عام و90 ألف سيارة في العام الثاني و90 ألف سيراة في العام الثالث".

وتابعت نيفين جامع: "إحلال وتحويل 55 ألف تاكسي وملاكي و15 ألف ميكروباص في أول عام  والعدد المستهدف 250 ألف سيارة في المرحلة الأولى".

وأكملت نيفين جامع: "تم التباحث مع الشركات المنتجة للسيارات محليا والمستوردة وتم شرح رؤية الدولة بالتحول للعمل بالغاز الطبيعي".

ومن جانبه قال السفير بسام راضي، المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، إن  الرئيس اطلع علي خطط وبرامج الوزارات والهيئات الحكومية المختلفة في إطار المبادرة القومية لإحلال وتحويل السيارات للعمل بالغاز الطبيعي، خاصة برامج التمويل والتسهيلات المتعددة المتاحة للمواطنين، والتعريف بجوانب المبادرة وعوائدها المالية والاقتصادية والبيئية، وما قامت به الدولة من بنية اساسية متكاملة لمنظومة خدمة السيارات التي تعمل بالغاز، وذلك أثناء تفقد سيادته للجناح الحكومي الذي ضم وزارات التجارة والصناعةً، المالية، الإنتاج الحربي، البترول، التنمية المحلية، البيئة، الداخلية، النقل، بالإضافة إلي البنك المركزي والهيئة العربية للتصنيع. 

كما تفقد الرئيس أجنحة كبري الشركات العالمية والمحلية المتخصصة في هذا المجال، حيث اطلع  علي أحدث النماذج والطرازات للمركبات التي تعمل بالغاز أو تلك المعدلة، وكذلك الحلول المتكاملة لعملية تموين المركبات بالغاز وآخر التطورات في تلك الصناعة.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

Advertisements

موضوعات متعلقة

اطلع على أحدث النماذج.. الرئيس السيسي يفتتح معرض إحلال المركبات للعمل بالطاقة النظيفة..صور

شاهد.. افتتاح الرئيس السيسي لمعرض المركبات بالطاقة النظيفة

رابطة تجار السيارات: معرض تحويل وإحلال المركبات يؤكد توجه الدولة لدعم القطاع

تعرف على الفرق بين سيارات الوقود التقليدي وتكنولوجيا المحركات الكهربائية الحديثة

بالتقسيط وبدون مقدم.. طريقة تحويل سيارتك من بنزين إلى غاز طبيعي

نائب هيئة البترول الأسبق يكشف مزايا تحول السيارات للعمل بالغاز الطبيعي.. فيديو

ترشيحاتنا

بعد تصريحات باتشيكو .. ماذا قدم مصطفى فتحي مع الزمالك؟

عقليات مظلمة متخلفة.. تسريب صوتي لـ رانيا يوسف يؤكد تصريحاتها عن الحجاب

وفاة إلياس الرحباني .. أشهر من لحن لـ فيروز

ارتفاع الذهب 13 جنيها في ختام تعاملات اليوم

حكم الصلاة النارية وفضلها وسبب تسميتها بذلك وصيغتها الصحيحة

أبرزها القيء.. أستاذ طب أطفال تكشف أبرز علامات الإصابة بكورونا لدى الأطفال

Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

كسرت خوفها على الأسفلت.. هند والميني فان حكاية أمل ولدت من رحم المعاناة.. فيديو

نشرة الصحة والمرأة: نصائح الناظر وجمال شعبان لمواجهة كورونا.. إطلالات شمس الكويتية بعد تصدرها التريند

ظاهرة هذا الشتاء.. 50 % من مصابي كورونا يعانون من أمراض القلب