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فن

"أنا مستورة من غيره وأحلى".. فنانات أثرن الجدل بتصريحاتهن عن الحجاب

الإثنين 04/يناير/2021 - 10:28 م
صدى البلد
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شروق حمدى
أثارت عدد من نجمات الفن جدلا كبيرا بعد تصريحاتهن الجرئية حول ارتداء الحجاب، وكان آخر هؤلاء الفنانات رانيا يوسف من خلال حوارها مع الإعلامي العراقي نزار الفارس. 


ونرصد فى السطور التالية أبرز تصريحات الفنانات المثرة للجدل.. 


الفنانة رانيا يوسف 
وقالت الفنانة رنيا يوسف أثناء مقابلتها مع الإعلامي العراقي نزار الفارس على قناة الرشيد العراقية، ردا على سؤال "امتى نشوفك بالحجاب؟"، لترد رانيا، قائلة: "يا ساتر ليه، أنا مستورة من غيره وأحلى من غيره".

وأضافت: من امتى اتفرض علينا الحجاب يا جماعة، من التمانينات احنا المصريين طول عمرنا مش محجبات".

وتابعت: "أنا لم أر زوجات الشيوخ أيضا محجبات".

المخرجة إيناس الدغيدى 
بينما صرحت المخرجة إيناس الدغيدى أثناء حلولها ضيفة على برنامج "100 سؤال" مع الإعلامية "راغدة شلهوب"  بأنها ليست راضية عن الحجاب، قائلة: "مش مقتنعة بالحجاب، الحجاب مش زي إسلامي"، وأضافت: "مش مقتنعة بأي ممثلة بتمثل بالحجاب"، وتابعت: "الحجاب أصبح موضة، وليس كل محجبة متدينة، واللي تلبس الحجاب مينفعش يبقى ليها علاقة بالتمثيل، وتقعد في البيت".

وهذه ليست المرة الأولى التي تهاجم فيها الدغيدي الحجاب، ففي مرة سابقة قالت: "يا رب ما تكتب عليَّ الحجاب"، وتابعت: "بصراحة أنا عندي مشكلة من لف الطرحة وشكلي عندما أرتدي الحجاب يكون شبه الفنان علي الشريف".

الفنانة سهير رمزى 
أثارت الفنانة سهير رمزى جدلا كبيرا بعد خلعها الحجاب بعد سنوات طويلة من ارتدائه .

كشفت الفنانة المصرية سهير رمزي عن الأسباب التي دفعتها إلى خلع الحجاب من خلال برنامج "تحت السيطرة"  إنها اكتشفت بعد فترة أن حجابها "ليس حجابا حقيقيا وإنما هو نوع من الاحتشام".

وأضافت سهير رمزي: "بقيت ملتزمة عقب وفاة أمي وتزوجت، وبصيت (نظرت) لحجابي لقيته احتشام مش حجاب، فابتديت أخفف شوية بعدما كبرت شوية".

وتابعت: "مرحلة وانتهت، ودلوقتي مرحلة تانية، وأنا بتعامل مع ربي، وكل واحد ليه قوة احتمال وطاقة، وسن معينة الواحد يخفف، إحنا كبرنا، بشوف واحدة محجبة ولابسة (ترتدي) بنطلون ضيق، هو ده حجاب؟ لأ، وفيه حاجات كتير لازم نحجبها الأول، النية والأخلاق والكلام".

الفنانة صابرين 
كشفت صابرين على سبب خلعها للحجاب من خلال برنامج الحكاية قائلة:" إنها لم تكن مرتدية الحجاب بل كانت محتشمة، مضيفة أنها كانت تؤكد ذلك طوال الوقت، وأوضحت أنها خلعت «التربونة» وليس الحجاب.

وتابعت :"ربنا يكرمني وأبقى على قد مستوى الحجاب وأنا من غيره وعمومًا أنا قلعت التربونة مش الحجاب، وفيه فرق بينهم، وتعبت نفسيًا بسبب كلام الناس، ولما بعمل عمل يسيبوا العمل والدور، ويتكلموا عن الباروكة بتاعتي، أنا كنت مقسومة نصين، وفي حالة تناقض، وكنت بتشتم من الناس بالرغم إني طول عمري بعمل أدوار محترمة، وربيت أولادي تربية محترمة».

وتابعت :"محدش هيحاسبني إلا اللي خلقني، والله ما لونت شعري، وهو هو لما كنت عاملة التربونة»، وأكملت: «طوال الفترة اللي فاتت كنت تعبانة نفسيًا جدًا، وبعمل الأدوار وأنا مربوطة، سيبوني أتصالح مع نفسي، وخلعت التربونة عشان نفسي مش عشان الشغل".
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