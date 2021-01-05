توقعات الأبراج على الصعيد المالي للعام الجديد 2021

كشف خبير الأبراج نور فيصل عن توقعات الأبراج على الصعيد المالي لجميع الأبراج متمنيا ان تكون سنة 2021 سنة جيدة علي الصعيد المالي لجميع الأبراج

برج الحمل عام 2021 على الصعيد المالي

العام 2021 يعتبر عامًا مهمًا للنمو المالي الكبير. ستجني أيها الحمل الكثير من المكافئات في الطريق بسبب الجهود التي بذلتها في الماضي. فهذا العام يجلب الطافة المالية لمواليد برج الحمل، وفي نهايته سيصل الحمل إلى الوفرة المالية ويجد أعلى نقاط دخله لادخاره إلى السنوات القادمة. انتيه، أيها الحمل تذكّر أن الحياة عبارة عن أمواج من الارتفاع والانخفاض، فيجب أن تستغل قوتك المالية هذا العام لتؤمن أي هبوط بأتي في السنوات القادمة.



برج الثور عام 2021 على الصعيد المالي

مع بداية 2021، يكون الفلك يعدك بوجود مفاجآت كبيرة لبرج الثور على الصعيد المالي، حيث يجب أن يستغل هذا العام جيدًا ليستفيد من كل دقيقة في العام الجديد بشكل مثمر وبالأخص في شهر ماي/ يونيوالذي سيكون شهر المال بالنسبة لمولود الثور ، ولكن يجب أن يوظف طاقاته وأحلامه وخططه لنقلها إلى العالم الواقعي.



برج الجوزاء عام 2021 على الصعيد المالي

خلال العام الجديد لن يكون هناك أي داعٍ لأن يقلق الجوزاء حول المال. انت من بين اكر الابراج حظا على صعيد الحب والاكيد المال بتواجد المشتري وزحل فى بيتك التاسع. برج الجوزاء هو الأوفر حظًا من الناحية المالية في 2021، وستكون فرصته كبيرة للسفر والتفاعل مع المحيط الخارجي بطريقة تحقق له أهدافه وأحلامه، وستأتيه موارد مالية من كل حدٍ وصوب، ويمكن أن يدخل في مشاريع مربحة ليحصل على مصادر مالية غير متوقعة.



برج السرطان عام 2021 على الصعيد المالي

ستكون سنة القرارات المالية الحاسمة بالنسبة لمواليد برج السرطان، ولكن سيحتاج لقليلًا من الحكمة والذكاء للتحكم في نفقاته، وسيكون المجال أمامه مفتوحًا ليأخذ المشورة والنصيحة ليقوم بعمل استثمارات والتزامات مالية على المدى الطويل، ولعل ثقته بنفسه ستعزز من اقتناص الفرص بشكل أكبر وسيحصل على عائدات كبيرة للادخار والاستثمار، ولكن احرص عزيزي السرطان من الدخول في شراكة مع أشخاص غير موثوقين، لأنه من الممكن أن تنقلب الموازين رأسًا على عقب.

برج الاسد عام 2021 على الصعيد المالي

عام 2021، هو العام الذي يكون عقل برج الاسد في بؤرة التركيز الكاملة للحصول على المال بكافة الطرق الممكنة، سيجلب العام الكثير من الطاقات الإيجابية والحظوظ على الصعيد المالي، والموارد المالية التي تأتي من علاقات العمل والشراكة المهنية لانو المشتري وزحل يتواجدون فى بيتك السابع يا عزيزي الاسد. حان الوقت أيها الاسد للاستثمار الجيد ومواصلة عملية زيادة الأصول الخاصة بك.



برج العذراء عام 2021 على الصعيد المالي

الوضع المادي بشكل عام جيد خلال العام الجديد. العذراء سيملك ما يكفي من المال من أجل دفع ما يتوجب عليه من مستحقات. في المقابل سيكون هناك فترات من الوفرة المادية والتي في حال تم التعامل معها بشكل منطقي وعقلاني فإن البرج هذا سيتمكن من الإدخار وبالتالي يحدث التوازن الذي يحتاج عليه في العام. الوفرة المادية لن تنسحب على العام كله وبالتالي هناك ضرورة لسد الفجوات من خلال الإدخار خلال فترات الوفرة لإستخدام المدخرات حين يحتاج اليها العذراء.

برج الميزان عام 2021 على الصعيد المالي

يعتبر مولود برج الميزان من الأبراج الأعلى حظًا بخصوص المال في العام الجديد 2021 . حيث سيكون هناك الكثير من السفر والتفاعل وهو وجه القوة والتصميم مما يجعلك أكثر قدرة لالتقاط الأحلام والأهداف قصيرة وطويلة الأجل. أما المال فسيكون في أعلى مستوياته على الإطلاق، وسيأتك أيها الميزان موارد مالية بطرق غير معتادة. ستتعلم مهارات جديدة وتدخل مشاريع مبتكرة وكل هذا سيؤدي إلى المال والحصول عليه من العديد من المصادر بشكل غير متوقع وجنبًا إلى جنب مع التحقق الذاتي والتقدير من قبل المحيطين خصوصًا وأنك قد عملت بكد طويل في الخلفية لعدة سنوات وأخيرًا جاء الوقت لتدخل دائرة الضوء.

برج العقرب عام 2021على الصعيد المالي

على الذين ينتمون الى برج العقرب مقاربة الأوضاع المالية بحذر خلال العام الجديد. من جهة لن يجد العقرب نفسه يقلق كثيرًا حول النفقات وذلك لأنها بشكل عام لن تكون ضخمة، ولكن من جهة ثانية، وبما أن ينفق بشكل عشوائي، فإن النفقات غير الضرورية قد تجعله في مأزق مالي. لذلك الخطة التي يجب إعتمادها خلال العام الجديد هي الإدخار حين يكون هناك وفرة مالية، وإستخدام ما تم إدخاره حين يفرض الشح المالي نفسه.

التوازن هذا من شأنه أن يجعل العام الجديد أكثر سهولة ولكن في حال تم السير بعشوائية خلف الرغبات في الإنفاق فإن السنة الجديدة ستكون صعبة للغاية على الصعيد المادي.

برج القوس عام 2021 على الصعيد المالي

الوضع المادي للقوس هو إمتداد مباشر لحياته المهنية. فإن عمل البرج هذا جاهدًا فهو سيتمكن من إختبار فترة من البحبوحة المادية. البرج هذا معروف عنه بأنه من الأبراج التي لا تجيد التعامل مع المال لكونها تعيش حياتها وفق مبدأ «إصرف ما في الجيب يأتيك ما في الغيب». وعليه بعد فترة من الإفلاس وتراكم الديون سيكون القوس أمام مرحلة سيتمكن فيها من تسديد ما عليه تسديده وهذا الامر راجع الى دعم المشتري وزحل المتواجديين فى البيت الثالث . وفي حال ضاعف جهوده لن يتمكن فقط من تقليص حجم ديونه بل سيتمكن من تدليل نفسه وشراء ما يحلو له. العام 2021 ممتاز على الصعيد المادي للقوس الذي سيعمل بجدية.

برج الجدي عام 2021 على الصعيد المالي

يقف كوكب المشتري جنبًا إلى جنب مع كوكب زحل في البيت الثاني في العام 2021. ويساعدك هذا الموضع في التعامل مع الأمور المالية بحكمة. عادة ما يكون كوكب المشتري داعمًا كبيرًا للمكاسب المالية. لذا، من المتوقع أن يزداد تدفق الأموال لك أيها الجدي خلال العام. فستزيد المكاسب المالية وستظل في وضع مالي قوي لبقية العام.

يتحرك كوكب زحل مرة أخرى من خلال البيت الثاني لمعظم السنة، مع بقاء زحل في المنزل الثاني، تحتاج إلى تخطيط أموالك على المدى الطويل. تأكد من احتفاظك بما يكفي لتغطية مخصصات الطوارئ، كما يقول برجك التمويلي لعام 2021. قد تنشأ حالات تجعلك تنفق مبالغ كبيرة. ولكن، لا تقلق أيها الجدي فهذا العام يحمل لك الكثير من المفاجآت المالية التي لطالما حلمت بها.



برج الدلو عام 2021 على الصعيد المالي

خلال العام الماضي ربما عانى مواليد برج الدلو كثيرًا على الصعيد المادي كما أن مفهوم البرج هذا للمال لطالما شكل عاملًا مساعدًا في معاناته المادية التي لا تتوقف. العام الجديد 2021 باذن الله سوف يحمل ما هو إيجابي للذين ينتمون برج للدلو على الصعيد المادي وذلك لأن البرج سيتمكن من تسديد المستحقات المالية المتوجبة عليه كما أنه سيتمكن من تسديد بعضًا من ديونه العديدة وهذا الامر راجع الى وجود المشتري وزحل فى برجك ميما يعطي لمواليد هذا البرج الحظوظ الكبيرة على كافة الاصعدة والاكيد على الصعيد المالي. من المتوقع أن يتمكن الدلو من شراء كل ما يريده، ورغم أن الواقع هذا مريح لكونه لم يكن يتمكن من ذلك خلال السنوات الماضية ولكنه عليه الإنفاق بشكل منطقي كي لا يعيد نفسه الى نقطة الصفر.



برج الحوت عام 2021 على الصعيد المالي

العام الجديد على الصعيد المادي يمكن وصفه بالعادي، فالمدخول سيكون ثابتًا. ولكن ما سيحصل هو أن الذين ينتمون لهذا البرج لن يكترثوا كثيرًا للمال أو للتخطيط أو للإنفاق بشكل منطقي ولهذا السبب قد تبرز الكثير من المشاكل المادية. عندما يتعلق الأمر بوضع ميزانية على الحوت أن يفكر بطريقة منطقية لا إبداعية، لأنه لا مكان للخطط الإبداعية حين يكون الهامش المادي محدود. الأبراج تنصح الحوت باعتماد المنطق خلال 2021 وبتجنب القيام بعمليات شراء لأمور لا يحتاج إليها. لكن بعد الشهر5 ينتقل المشتري الى برجك مما سوف يعطي لمواليد هذا البرج الحظوظ الكبرة وبالتالي ستكون هناك فرصة مالية لهذا البرج ليعوض عن كل الذي فاته على الصعيد المالي الفترة الماضية.