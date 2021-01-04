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توقعات الأبراج وحظك اليوم الثلاثاء 5/1/2021 مهنيا وعاطفيا وصحيا

الإثنين 04/يناير/2021 - 11:59 م
أبراج
أبراج
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أسماء عبد الحفيظ

كيف سيكون حظك لهذا اليوم؟ وماذا يخبئ لك برجك في عالم الفلك؟ سؤال يطرحه الجميع لذلك عزيزى إليك توقعات الأبراج ليوم حظك اليوم الثلاثاء 05 يناير- كانون الثاني 2021  وفقا لما نشره خبير الأبراج نور فيصل على صفحته الشخصية بموقع التواصل الاجتماعي فيس بوك.


  :برج الحمل
مهنيًا: تتابع بترقب ما يحصل حولك، وتتوصل إلى النتائج وتفرض أسلوبك وتحسم قضية ما بسرعة

عاطفيًا: العقبات الكثيرة لن تحول دون تحقيق بعض الرغبات والمشاريع المشتركة مع الحبيب

صحيًا: اضطراب في التنفس ناجم عن خلل ما في القصبة الهوائية، يستحسن مراجعة الطبيب

برج الثور:
مهنيًا: لا تدع المشكلات تؤثر في أدائك، تجاوزها بهدوء وروية، وضع خططًا واضحة لتحركاتك المستقبلية

عاطفيًا: يوم مناسب للحب الرومانسي، تبدو بارعًا وتسمع خبرًا جيدًا يخص الشريك

صحيًا: لا تقاوم المغريات يومًا وتخضع لها معظم أيام الأسبوع، فكّر في وضعك الصحي قليلًا


برج الجوزاء:
  مهنيًا: يسهل عليك الفلك الأمور ويفتح أمامك مجالات كثيرة لجني المال والتقدم

عاطفيًا: لقاءات رومنسية مع الشريك، ولا تتخوف من مناقشة الموضوعات الحساسة معه

صحيًا: استفد من الطقس الصاحي وانطلق في نزهة في أحضان الطبيعة

برج السرطان:
مهنيًا: يوم جميل بامتياز تكثر فيه الفرص الثمينة على أنواعها من نجاح واحتفالات وانتصارات

عاطفيًا: كل ما هو مطلوب منك هو عدم الوقوع ضحية التسرّع أو الانفعال، فكن رصينًا وانظر إلى سلبيات الحبيب بعدل ولطافة

صحيًا: تشاؤمك ببعض ما يحصل معك ينعكس سلبًا على وضعك الصحي ويبقيك في قلق دائم


برج الاسد:
مهنيًا: يمكنك المغامرة وإحداث تغيير لمصلحتك، الدعم ولا بد آت وتتلقى مفاجأة تسرّك

عاطفيًا: رومانسية متواصلة مع الحبيب، بسبب التفاهم المسبق بينكما على النقاط المطروحة للمعالجة

صحيًا: عواقب إهمال الوضع الصحي قد تكون وخيمة وأكبر من القدرة على التحمّل




برج العذراء:
مهنيًا: ربما تضطر إلى تسوية مشكلة ما تناسيتها أو تجاهلتها، ويصعب عليك التعامل مع المحيط

عاطفيًا: قد تضطر إلى تقديم التنازلات أو تجد نفسك محرجًا أمام الشريك بسبب تصرفاتك تجاهه

صحيًا: لا توفر طاقتك الكبيرة في ممارسة الرياضة ولا سيما بعد انقطاع بسبب ظروف العمل


:برج الميزان
       مهنيًا: يوم جيّد للمباشرة بتحرك يُظهر حسن النيات، يجب أن تتخلّى عن خجلك وتبدو جريئًا، وهذا يزيد من سحر شخصيتك ويلفت إليك الأنظار

عاطفيًا: شعور متبادل بينك وبين الشريك في الأمور المصيرية، عندها يكون الحسم مطلوبًا في كل المجالات

صحيًا: لكل شيء أوانه، وللرياضة أوانها الذي يجب ألا تهمله مهما كثرت عليك الأشغال


برج العقرب:
مهنيًا: الجهوزية مطلوبة للمرحلة المقبلة، فالضغوط كبيرة والمطلوب مزيد من الدقة والانتباه

عاطفيًا: عليك تقييم العلاقة بالشريك بما يتناسب مع طموحاتك، وهذا يساعد من أجل بناء مستقبل أفضل

صحيًا: عجلة الأيام تدور بسرعة، فإذا لم تتخذ بعد قرارًا ببدء الحمية فأنت الخاسر

برج القوس:                         
مهنيًا:تلتبس عليك الأمور وتعيش صخبًا وتداخلات من قِبل المقرّبين ثم تستعيد السيطرة على الأوضاع

عاطفيًا: تقوم بمحاولات كثيرة لإبراز تفوّقك وجاذبيتك وتأثيرك في الشريك، فتنجح في مسعاك

صحيًا: لا تبخل على صحتك بذرة من العطاء، وقم بما عليك بغية المحافظة عليها سليمة

برج الجدي
مهنيًا: ترتفع اهتماماتك مادية ومالية، وتقوى الروابط لتصبح أكثر متانة وصمودًا

عاطفيًا: لا تكن كثير الجدال مع الحبيب وتحلَّ بالمرونة واللطافة في تعاملك معه مراعاة لمشاعره

صحيًا: بعض الالتهابات في المفاصل تستدعي العلاج سريعًا قبل تفاقم الوضع

برج الدلو:
مهنيًا: يسهل الفلك خلال هذا اليوم أمامك الاتصالات لكي تتلقى خبرًا كنت تنتظره منذ وقت طويل

عاطفيًا: تعود المودّة والحب بينك وبين الحبيب بعد فترة من الخلاف سببه تافه وتفاقم بسبب تدخل الآخرين

صحيًا: أعصابك المتوترة بعض الشيء تحتاج إلى الراحة والابتعاد عن ضغط العمل


برج الحوت:      
مهنيًا:  يجعلك الفلك هذا اليوم تميل إلى الأوهام والأحلام، لكن تفشل المحاولات المشبوهة للايقاع بك

عاطفيًا: تتمالك أعصابك أمام الشريك ولا سيما حين تصدر منه بعض التصرفات الصبيانية، لكنك تستوعب الأمور

صحيًا: مهما تعددت المشاغل لإبعادك عن ممارسة الرياضة، حاول إيجاد ولو وقت قليل للقيام بم يفيدك صحيًا.

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