توقعات الأبراج وحظك اليوم الثلاثاء 5/1/2021 مهنيا وعاطفيا وصحيا

كيف سيكون حظك لهذا اليوم؟ وماذا يخبئ لك برجك في عالم الفلك؟ سؤال يطرحه الجميع لذلك عزيزى إليك توقعات الأبراج ليوم حظك اليوم الثلاثاء 05 يناير- كانون الثاني 2021 وفقا لما نشره خبير الأبراج نور فيصل على صفحته الشخصية بموقع التواصل الاجتماعي فيس بوك.
:برج الحمل
مهنيًا: تتابع بترقب ما يحصل حولك، وتتوصل إلى النتائج وتفرض أسلوبك وتحسم قضية ما بسرعة
عاطفيًا: العقبات الكثيرة لن تحول دون تحقيق بعض الرغبات والمشاريع المشتركة مع الحبيب
صحيًا: اضطراب في التنفس ناجم عن خلل ما في القصبة الهوائية، يستحسن مراجعة الطبيب
برج الثور:
مهنيًا: لا تدع المشكلات تؤثر في أدائك، تجاوزها بهدوء وروية، وضع خططًا واضحة لتحركاتك المستقبلية
عاطفيًا: يوم مناسب للحب الرومانسي، تبدو بارعًا وتسمع خبرًا جيدًا يخص الشريك
صحيًا: لا تقاوم المغريات يومًا وتخضع لها معظم أيام الأسبوع، فكّر في وضعك الصحي قليلًا
برج الجوزاء:
مهنيًا: يسهل عليك الفلك الأمور ويفتح أمامك مجالات كثيرة لجني المال والتقدم
عاطفيًا: لقاءات رومنسية مع الشريك، ولا تتخوف من مناقشة الموضوعات الحساسة معه
صحيًا: استفد من الطقس الصاحي وانطلق في نزهة في أحضان الطبيعة
برج السرطان:
مهنيًا: يوم جميل بامتياز تكثر فيه الفرص الثمينة على أنواعها من نجاح واحتفالات وانتصارات
عاطفيًا: كل ما هو مطلوب منك هو عدم الوقوع ضحية التسرّع أو الانفعال، فكن رصينًا وانظر إلى سلبيات الحبيب بعدل ولطافة
صحيًا: تشاؤمك ببعض ما يحصل معك ينعكس سلبًا على وضعك الصحي ويبقيك في قلق دائم
برج الاسد:
مهنيًا: يمكنك المغامرة وإحداث تغيير لمصلحتك، الدعم ولا بد آت وتتلقى مفاجأة تسرّك
عاطفيًا: رومانسية متواصلة مع الحبيب، بسبب التفاهم المسبق بينكما على النقاط المطروحة للمعالجة
صحيًا: عواقب إهمال الوضع الصحي قد تكون وخيمة وأكبر من القدرة على التحمّل
عاطفيًا: قد تضطر إلى تقديم التنازلات أو تجد نفسك محرجًا أمام الشريك بسبب تصرفاتك تجاهه
صحيًا: لا توفر طاقتك الكبيرة في ممارسة الرياضة ولا سيما بعد انقطاع بسبب ظروف العمل
:برج الميزان
مهنيًا: يوم جيّد للمباشرة بتحرك يُظهر حسن النيات، يجب أن تتخلّى عن خجلك وتبدو جريئًا، وهذا يزيد من سحر شخصيتك ويلفت إليك الأنظار
عاطفيًا: شعور متبادل بينك وبين الشريك في الأمور المصيرية، عندها يكون الحسم مطلوبًا في كل المجالات
صحيًا: لكل شيء أوانه، وللرياضة أوانها الذي يجب ألا تهمله مهما كثرت عليك الأشغال
برج العقرب:
مهنيًا: الجهوزية مطلوبة للمرحلة المقبلة، فالضغوط كبيرة والمطلوب مزيد من الدقة والانتباه
عاطفيًا: عليك تقييم العلاقة بالشريك بما يتناسب مع طموحاتك، وهذا يساعد من أجل بناء مستقبل أفضل
صحيًا: عجلة الأيام تدور بسرعة، فإذا لم تتخذ بعد قرارًا ببدء الحمية فأنت الخاسر
برج القوس:
مهنيًا:تلتبس عليك الأمور وتعيش صخبًا وتداخلات من قِبل المقرّبين ثم تستعيد السيطرة على الأوضاع
عاطفيًا: تقوم بمحاولات كثيرة لإبراز تفوّقك وجاذبيتك وتأثيرك في الشريك، فتنجح في مسعاك
صحيًا: لا تبخل على صحتك بذرة من العطاء، وقم بما عليك بغية المحافظة عليها سليمة
برج الجدي
مهنيًا: ترتفع اهتماماتك مادية ومالية، وتقوى الروابط لتصبح أكثر متانة وصمودًا
عاطفيًا: لا تكن كثير الجدال مع الحبيب وتحلَّ بالمرونة واللطافة في تعاملك معه مراعاة لمشاعره
صحيًا: بعض الالتهابات في المفاصل تستدعي العلاج سريعًا قبل تفاقم الوضع
برج الدلو:
مهنيًا: يسهل الفلك خلال هذا اليوم أمامك الاتصالات لكي تتلقى خبرًا كنت تنتظره منذ وقت طويل
عاطفيًا: تعود المودّة والحب بينك وبين الحبيب بعد فترة من الخلاف سببه تافه وتفاقم بسبب تدخل الآخرين
صحيًا: أعصابك المتوترة بعض الشيء تحتاج إلى الراحة والابتعاد عن ضغط العمل
برج الحوت:
مهنيًا: يجعلك الفلك هذا اليوم تميل إلى الأوهام والأحلام، لكن تفشل المحاولات المشبوهة للايقاع بك
عاطفيًا: تتمالك أعصابك أمام الشريك ولا سيما حين تصدر منه بعض التصرفات الصبيانية، لكنك تستوعب الأمور
صحيًا: مهما تعددت المشاغل لإبعادك عن ممارسة الرياضة، حاول إيجاد ولو وقت قليل للقيام بم يفيدك صحيًا.