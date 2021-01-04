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رياضة

ليفربول يخسر من ساوثهامبتون بهدف في البريميرليج

الإثنين 04/يناير/2021 - 11:57 م
صدى البلد
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إسماعيل محمود
فاز فريق ساوثهامبتون علي نظيره ليفربول بهدف نظيف في الجولة السابعة عشر لبطولة الدوري الإنجليزي.

أحرز داني إنجز الهدف الأول لفريقه ساوثهامبتون في شباك نظيره ليفربول في الجولة السابعة عشر لبطولة الدوري الإنجليزي

وأحرز إنجز الهدف في الدقيقة الثالثة من متابعة للضربة الحرة التي نفذها زميله أوريو روميو، بعد خطأ دفاعي فادح من ترينت ألكسندر أرنولد.

وسدد محمد صلاح كرة رأسية مرت فوق مرمي ساوثهمبتون لينتهي النصف الأول من المباراة بتأخر الريدز.

الشوط الثاني بدأ بمحاولات متكررة للليفربول لتعديل النتيجة وسدد فينالدوم كرة صوب المرمي في الدقيقة ٤٩ لكنها ارتطمت في يد مدافع ساوثهمبتون ولم يحتسبها حكم اللقاء ضربة جزاء وسط اعتراض من زملاء محمد صلاح.

ليفربول استمر في المحاولات لكنها جميعا كانت بعيدة عن مرمي ساوثهمبتون، باستثناء تسديدة أرنولد في الدقيقة ٧٤ التي مرت بجوار المرمي بقليل.

استمرت محاولات ليفربول الهزيلة التي لم تسفر عن أي شيء، لينتهي اللقاء بفوز ساوثهمبتون.

وبتلك النتيجة،ارتفع رصيد ساوثهمبتون للنقطة ٢٩ في المركز السادس، وتوقف رصيد ليفربول عند ٣٣ نقطة في المركز الأول.


أعلن الألماني يورجن كلوب، المدير الفني لفريق ليفربول، تشكيل فريقه لمواجهة نظيره ساوثهامبتون، في الجولة السابعة عشرة لبطولة الدوري الإنجليزي.

وجاء تشكيل ليفربول كالآتي:

في حراسة المرمى: أليسون بيكر

خط الدفاع: ترينت ألكسندر أرنولد - فابينيو - جوردان هندرسون - أندرو روبرتسون

خط الوسط: جيني فينالدوم - تياجو ألكانتارا - أليكس أوكسليد شامبرلين

خط الهجوم: محمد صلاح - ساديو ماني - روبيرتو فيرمينو
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