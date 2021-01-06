بنس يرفض طلب ترامب: لا أملك سلطة رفض الأصوات الانتخابية

وجَّه نائب الرئيس الأمريكي المنتهية ولايته مايك بنس، اليوم الأربعاء، خطابا، إلى الكونجرس الأمريكي، يؤكد فيه عدم الاعتراض على ما يعتمده الكونجرس فيما يخص نتائج الانتخابات الرئاسية الأمريكية.





وقال بنس في خطابه: "لا أعتقد أن مؤسسي بلدنا يعتزمون منح نائب الرئيس سلطة أحادية الجانب لتقرير الناخبين الانتخابيين الذين ينبغي عدهم".





وأضاف: "رأيي المدروس هو أن قَسَمِي بدعم الدستور والدفاع عنه؛ يمنعني من المطالبة بسلطة أحادية الجانب، لتحديد الأصوات الانتخابية التي يجب احتسابها وأيها لا ينبغي".





وأوضح: أريد أن أؤكد للشعب الأمريكي أنني سأحافظ على القسم الذي قطعته لهم وسأحافظ على القسم الذي قطعته أمام الله تعالى".





وقال الرئيس الأمريكي المنتهية ولايته دونالد ترامب، اليوم الأربعاء، إن انتخابات الولايات المتحدة شهدت أعلى نسبة تزوير في تاريخ الأرض.





وقال ترامب في كلمته أمام انصاره: " الذين صوتوا لي هذا العام أكثر عددا بالملايين من الذين صوتوا لي في 2016".





وأضاف: "انتخابات دول العالم الثالث أكثر عدالة من الانتخابات التي شهدتها بلادنا هذا العام، والكثيرون في الحزب الجمهوري تنقصهم الشجاعة".





وتابع: " نأمل من بنس أن يفعل الشيئ الصحيح ويعيد الموضوع إلى الولايات لإعادة التصديق وسأكون رئيسا وستكونون أسعد الناس".





ونوه بأنه: " على مايك بنس أن يعيد الأصوات إلى الولايات لإعادة التصديق عليها".



