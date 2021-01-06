باحث في التراث الكنسي : الأقباط شاركوا بقوة في الحكم بعد العصر الإسلامي





أكد ماركو أمين، الباحث فى التراث الكنسي، أن الأقباط كانوا مشاركين في الحكم والادارة بقوة مع دخول الدول الاسلامية، مفيدا بأن التفاعل الحضاري بين المسلمين والاقباط فى مصر بدأ بدخول عمرو بن العاص إلى مصر والاقباط كانوا حاضرين بقوة في الادارة المصرية ابان العصر الاسلامي.





وأوضح ماركو أمين، فى لقاء عبر الفيديو كونفرانس ببرنامج "حديث القاهرة" على قناة القاهرة والناس، أن عمرو ابن العاص حينما دخل مصر وجد جزأين من المسيحية والأغلبية لم تحارب الدولة الجديدة بينما هناك أقلية مسيحية واجهت عمرو ابن العاص عند دخوله مصر.





وتابع: "الأقباط المصريون حكموا الاقاليم المصرية فى زمن الخلفاء الراشدين والامويين، وكان هناك فى مصر 3 ولاة مسيحيين يحكموا مصر كلها سواء شمال أو الصعيد الاعلى ابان الدولة الاسلامية"، مشيرا إلى أن الخليفة المأمون آخر خليفة يولى الاقباط على الاقاليم المصرية.