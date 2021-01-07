جبل قطراني بالفيوم.. أقدم طريق ممهد عرفه العالم يعود تاريخه إلى 4 آلاف سنة

تعد محافظة الفيوم من المحافظات التي يوجد بها العديد من الآثار الفرعونية والرومانية والإسلامية والقبطية على مر العصور، وتمثل أكبر واحة طبيعية في مصر.





تقع المحافظة في إقليم شمال الصعيد الذي يضم ثلاث محافظات هي الفيوم، بني سويف، المنيا.





وتتوسط محافظات مصر الوسطى الجيزة، بني سويف، المنيا.





تحيط الصحراء بالمحافظة من كل جانب فيما عدا جنوبها الشرقي الذي يتصل بمحافظة بني سويف.





تشتهر الفيوم بوجود العديد من الأماكن الطبيعية أشهرها محمية بحيرة قارون، محمية وادي الريان، محمية وادي الحيتان المسجلة ضمن مواقع التراث العالمي، بجانب مناخها المعتدل وموقعها القريب من العاصمة المصرية القاهرة، كذلك تمتلك مجموعة متنوعة من الآثار الفرعونية والروماني والقبطية والإسلامية، مما أهلها لتكون إحدى قبلات الجذب السياحي .





والفيوم بها أول وأقدم طريق ممهد عرفه العالم أجمع فى منطقة جبل قطرانى بطول 10 كيلو مترات تم تشييده لنقل الحجارة وبلوكات البازلت التى كان يتم بناء المعابد بها فى العصر الفرعونى والعصور المتتالية .





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يقول سيد الشورة مدير عام منطقة آثار الفيوم ، أن أول وأقدم طريق عرفه العالم أجمع يقع فى محافظة الفيوم بالقرب من جبل قطرانى شمال المحافظة، وكان يتم استخدامه لنقل الحجارة وبلوكات البازلت من محاجر البازلت الموجودة عند جبل قطرانى شمال بخيرة قارون، مشيرًا إلى أن هذا الطريق يعود تاريخه لأكثر من 4 آلاف سنة، وقام الفراعنة القدماء بتمهيده حتى يتم نقل الحجارة لبناء المعابد والأهرامات وما إلى ذلك.





وأضاف "الشورة"، أن هذا الطريق صُنف بأنه أول وأقدم الطرق الممهدة فى العالم، وذلك وفقًا لما أشارت إليه خريطة من عام 1905 للعالم الجيولوجى هوى بدنل الذى أكد أنه هذا الطريق أول وأقدم طريق معبد فى العالم، وهو طريق غير متصل وبكل أسف أصبح المتبقى منه 14 جزء فقط وذلك بفعل عوامل التعرية والظروف البيئية





وأكد أن الطريق كان مرتفع عن الأرض المحيطة به فى بعض المناطق نتيجة حركة الرياح المحملة بالرمال وتتغطى أرضية الطريق من الحجر النوبى وأجزاء من الخشب المتحجر ويتراوح طول الأجزاء المتبقية من الطريق نحو 2 كيلو مترات وبعرض حوالى 2 متر، واستخدم قديمًا فى نقل بلوكات البازلت من المحاجر الموجودة بالقرب من منطقة قصر الصاغة، وهى كانت تتميز بوجود خام البازلت والذى كان يتم استخدامه فى صناعة الأوعية والتماثيل





ويضيف الدكتور نبيل حنظل المستشار السياحى لمحافظة الفيوم أن هذا الطريق مهد لغرض خدمة المحاجر، ولنقل أحجار البازلت إلا أن تلك الكتل البازلتية نقلت على طول الطريق حتى يتم تحميلها على ظهر قوارب فى البحيرة القديمة إلى هضبة الجيزة حيث موقع بناء الأهرامات وكان يصل مستوى سطح البحيرة من 22 إلى 23 متر فوق سطح البحر.





والطريق كان مشيدا من كتل الحجر الرملى والحجر الجيرى وكتل البازلت والخشب المتحجر، وظهرت عليه براعة المصرى القديم.





وكانت بلوكات البازلت تنقل عبر هذا الطريق إلى بحيرة مورس وهى بحيرة جافة تتميز برمالها الناعمة ومتاخمة لبحيرة قارون، ثم إلى نهر النيل ، ثم إلى جميع أنحاء القطر المصرى، و فى الطريق يقع قصر الصاغة وهو مبنى من العصر الرومانى تم رصد بلاطات صخرية متناثرة من بقايا هذا الطريق القديم .