ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

سيارات

فيديو مسرب لسيارة رنج روفر موديل 2022

الخميس 07/يناير/2021 - 02:03 ص
صدى البلد
Advertisements
أماني نوار
تم تسريب أول لقطات لسيارة رنج روفر 2022 الجيل الجديد كليا، واستطاعت عدسات المصورين أن ترصد السيارة اختبارها على حلبة السيارات في ألمانيا.

ومن المتوقع أن يظهر الجيل الخامس من رنج روفر بمصابيح أمامية رفيعة أكثر وسيتم بناء رنج روفر 2022 على منصة MILA ، والتي ستكون مجهزة لاستيعاب خيارات متنوعة من المحركات الجديدة، وستقدم السيارة بنسخة كهربائية بالكامل من رنج روفر مع بطارية بقدرة 100 كيلووات ، وهذا سيمنحها مدى لا يقل على 480 كلم في الشحنة الواحدة.

ومن المفترض أن يتم عرض السيارة بمحرك V8 ، سعة 5 لترات وسيتم استبدال محر V8 سعة 4.4 لترات الخاص بعلامة بي إم دبليو ، وذلك بسبب الشراكة الموقعة بين الشركتين.

وهناك بعض الشائعات تؤكد أن السيارة ستتوفر مع محرك قوى بـ6 أسطوانات متتالية ، ولكن كل هذه المعلومات هي تكهنات في الوقت الحالي ، ولكن الجميع عليه الانتظار لبعض الوقت لطرح السيارة والمحركات رسمية من رنج روفر 2020.

يذكر أن سيارة رنج روفر هي سيارة دفع رباعي رياضية الاستخدام كبيرة وفارهة، من إنتاج الصانع البريطاني لاند روفر التابع لمجموعة جاجوار لاند روفر المملوكة من قبل شركة تاتا موتورز الهندية.

Advertisements

الكلمات المفتاحية

Advertisements

موضوعات متعلقة

سرقة سيارة هاري كين هداف توتنهام.. مواصفات رانج روفر سبورت

لاند روفر ديسكفري .. تتألق بعدة تعديلات قوية..صور

مواصفات رنج روفر SV 2020 المصفحة.. صور

اختبارات جديدة لـ لاندروفر في الطقس الشتوي تظهر مدى مرونتها

لاندروفر تختبر رنج روفر الجيل الجديد قبل طرحة رسميا.. صور

موديل 2014 .. مليون و300 ألف سعر سيارة رنج روفر

ترشيحاتنا

تطورات جديدة في صفقة انتقال مصطفى محمد لـ سانت إيتيان..تفاصيل

التعافي ليس النهاية.. آثار جانبية يتركها فيروس كورونا بعد 7 أشهر من الشفاء

زى المحلات.. طريقة عمل الكبدة الإسكندراني

اتحاد الكرة يدرس تأجيل أي مباراة حال ظهور 5 إصابات بـ كورونا

إيه وجع القلب دا.. أحمد موسى ينفعل على الهواء.. فيديو

طرق طبيعية لعلاج التبول اللاإرادي عند الأطفال

Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

الحب في زمن كورونا.. طبيب يطلب يد زميلته داخل مستشفى بملابس واقية كاملة.. شاهد

طريقة تحضير بيض بالطماطم والجبن

3 طرق طبيعية للتخلص من حروق اللسان