فيديو مسرب لسيارة رنج روفر موديل 2022

تم تسريب أول لقطات لسيارة رنج روفر 2022 الجيل الجديد كليا، واستطاعت عدسات المصورين أن ترصد السيارة اختبارها على حلبة السيارات في ألمانيا.





ومن المتوقع أن يظهر الجيل الخامس من رنج روفر بمصابيح أمامية رفيعة أكثر وسيتم بناء رنج روفر 2022 على منصة MILA ، والتي ستكون مجهزة لاستيعاب خيارات متنوعة من المحركات الجديدة، وستقدم السيارة بنسخة كهربائية بالكامل من رنج روفر مع بطارية بقدرة 100 كيلووات ، وهذا سيمنحها مدى لا يقل على 480 كلم في الشحنة الواحدة.





ومن المفترض أن يتم عرض السيارة بمحرك V8 ، سعة 5 لترات وسيتم استبدال محر V8 سعة 4.4 لترات الخاص بعلامة بي إم دبليو ، وذلك بسبب الشراكة الموقعة بين الشركتين.





وهناك بعض الشائعات تؤكد أن السيارة ستتوفر مع محرك قوى بـ6 أسطوانات متتالية ، ولكن كل هذه المعلومات هي تكهنات في الوقت الحالي ، ولكن الجميع عليه الانتظار لبعض الوقت لطرح السيارة والمحركات رسمية من رنج روفر 2020.





يذكر أن سيارة رنج روفر هي سيارة دفع رباعي رياضية الاستخدام كبيرة وفارهة، من إنتاج الصانع البريطاني لاند روفر التابع لمجموعة جاجوار لاند روفر المملوكة من قبل شركة تاتا موتورز الهندية.