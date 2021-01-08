أحمد شوبير يكشف موقف مروان محسن من الرحيل عن الأهلي

كشف الإعلامي أحمد شوبير موقف مهاجم النادي الأهلي مروان محسن من الرحيل عن القلعة الحمراء خلال الفترة المقبلة.

وقال شوبير عبر برنامج " ملعب أون تايم": "لا توجد أي نية في النادي الأهلي للاستغناء عن مروان محسن وهناك اقتناع باللاعب ومستمر بشكل طبيعي ضمن صفوف الفريق".

وتلقي مروان محسن فعليًا اتصالات ودية من مسئولي بيراميدز للحصول علي خدماته علي سبيل الإعارة أو البيع النهائي وهو ما وافق عليه اللاعب لكن مسئولي الأهلي يرون أنه اذا أراد الرحيل فسيكون للاتحاد أو سموحة أو أي ناد اخر بخلاف الفريق السماوي.



