البابا تواضروس: اكتشاف لقاح كورونا طوق نجاة للبشرية .. فيديو

تحدث قداسة البابا تواضروس الثاني بابا الإسكندرية وبطريرك الكنيسة القبطية الأرثوذكسية، عن العبادات والصلوات في ظل جائحة كورونا، موضحا أن جائحة كورونا تسببت في شكل جديد في العبادات، خاصة أسبوع الألم وهو الأسبوع الماضي ويعتبر أكثر أسبوع في السنة يشهد فترة عبادة عند المسيحيين وهو نصلي فيه كثيرا.





وأضاف البابا تواضروس خلال حوار مع قناة النيل للأخبار، أن وباء فيروس كورونا جرس إنذار من الله للإنسان الذي تكبر في عيون نفسه، مشيرًا إلى أن اكتشاف لقاح فيروس كورونا بمثابة طوق نجاة.





وقال قداسة البابا، ردا علي سؤال " ما قوله للمواطنين الذين يتخوفون من تناول لقاح فيروس كورونا، :" دور الإعلام هو توضيح الأمور وطمأنة المواطنين بشأن اللقاح ومدي فعاليته ونسبة الآمان فيه".





وأشار إلى أن هناك صراع بين الشركات العالمية لإنتاج اللقاح وهو ما يجعل الأمر في بعض الأحيان يكون له أبعاد اقتصادية أخري.





وأكد تواضروس: "نشكر الله لكون المسؤولين في بلادنا تنبهوا مبكرا لوباء فيروس كورونا، مؤكدا اتخاذ الإجراءات اللازمة لمواجهة فيروس كورونا.