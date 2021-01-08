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فن

السبب الحقيقي وراء انفصال كيم كارداشيان وكاني ويست

الجمعة 08/يناير/2021 - 06:01 ص
كيم كارداشيان وكاني
كيم كارداشيان وكاني ويست
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شروق ابراهيم
كشفت تقارير بالصحف الأجنبية أن سبب انفصال كيم كارداشيان عن زوجها مغني الراب الأمريكي كاني ويست ورغبتها في التقدم بطلب الطلاق بسبب رفضه خضوعه للعلاج النفسي بسبب مرض " اضطراب ثنائي القطب" الذي يعاني منه منذ فترة طويلة. 

وقالت التقارير الأجنبية ان كاني ويست ابتعد عن اسرته في التفرة الاحيرة ولا يعتني بأبنائه الاربعة ويستقر في مزرعته الخاصة وهو الامر الذي جعل كيم كارداشيان تقدم على خطوة الطلاق. 
وقالت التقارير بحسب ما جاء في صحيفة ديلي ميل البريطانية ان كيم كارديشيان بدأت التحضير لأوراق الطلاق بشكل رسمي.

كشفت تقارير بالصحف الأجنبية ان نجمة تلفزيون الواقع كيم كارداشيان وزوجها مغني الراب الأمريكي كاني ويست منفصلان منذ عام.

وقالت التقارير الأجنبية ان الثنائي الشهير كل منهما يعيش في مكان بعيد عن الاخر ، بسبب كثرة الخلافات بينهما.

وخرج مغني الراب الأمريكي كاني ويست بتصريحات جريئة مجددًا، بعد إعلان ترشحه للرئاسة، مشيرًا في تغريدات بحسابه الشخصي بموقع التدوين الاجتماعي "تويتر" إلى أنه حاول الانفصال عن زوجته نجمة تليفزيون الواقع كيم كارداشيان. 

واتهم كاني ويست زوجته كيم كارداشيان ووالدتها كريس جينر بأنهما يفضلان البيض عن ذوي البشرة السمراء، وذلك خلال مشاركة "كيم" في مبادرة إصلاح السجون الأمريكية.
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