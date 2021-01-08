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رياضة

خصم 3 نقاط.. عقوبة اقتحام الجماهير الملعب بتعديلات لائحة العقوبات

الجمعة 08/يناير/2021 - 08:55 ص
اقتحام الجماهير
اقتحام الجماهير الملعب - ارشيفية
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يسري غازي
حددت اللجنة الثلاثية لاتحاد الكرة برئاسة المهندس أحمد مجاهد عقوبة اقتحام الجماهير أرضية الملعب فى المباراة وذلك خلال التعديلات الصادرة مؤخرا فى لائحة العقوبات بالدورى الممتاز.

وتضمنت تعديلات لائحة العقوبات أنه فى حالة اقتحام أحد جماهير الفريقين أرضية الملعب فى المباراة المقامة بجمهور يتم إصدار عقوبة الغرامة مليون جنيه واعتبار الفريق التابع إليه الجمهور خاسرا بثلاثية نظيفة وخصم ثلاث نقاط من رصيده فى نهاية الموسم.

يذكر أن اللجنة المكلفة بإدارة الاتحاد المصري لكرة القدم أعلنت عن ٩ قرارات جاءت على النحو الآتي:

أولا: تعديل مواعيد القيد من 1 يناير 2021 إلى 31 يناير 2021.

ثانيا: إضافة خمسة لاعبين لكل ناد في قائمة الفريق الأول مع فتح باب الإعارات لمواجهة الظروف الاستثنائية بتفشي فيروس كورونا. 

ثالثا: الاكتفاء بدور واحد فقط لمسابقات الناشئين والبراعم باستثناء بطولات الجمهورية.

رابعا: صرف المستحقات المالية للحكام كاملة حتى نهاية الموسم السابق 19-2020.

خامسا: إيقاف سفر جميع الفرق الرياضية حتى اشعار آخر والاعتذار عن عدم المشاركة في أي بطولات ودية خلال الفترة المقبلة.

سادسا: إرجاء تشكيل جهازي المنتخبين مواليد 2003 و2006 إلى الجلسة المقبلة بعد دراسة السير الذاتية للمرشحين.

سابعا: تكليف الدكتور مصطفى عزام بعرض موقف مشروع مركز المنتخبات الوطنية على اللجنة في اجتماعها المقبل.

ثامنا: نظرا لاقتراب الاحتفال بمئوية الاتحاد المصري لكرة القدم خلال عام 2021 ، تقرر تشكيل لجان الخاصة بذلك لضمان خروج الاحتفال بالشكل الذي يليق وعراقة وتاريخ الاتحاد المصري.

تاسعا: تكليف وليد العطار، المدير التنفيذي، بعرض الهيكلة الإدارية للاتحاد خلال الاجتماع المقبل.
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